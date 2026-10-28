Almanya'nın eski teknik direktörü gündemde! Fenerbahçe için dikkat çeken teknik direktör iddiası
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifası sonrası yerine gelecek teknik direktör merak ediliyor. Sarı-lacivertlilerin gündemine son olarak Almanya Milli Takımı'nın eski teknik direktörünü aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 16:56
İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün kim olacağı ise merak ediliyor.
Fenerbahçe bu konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
GEÇİCİ TEKNİK DİREKTÖR KUYT
Sarı-lacivertliler, yeni teknik direktör belirlenene kadar Dirk Kuyt'ın teknik sorumlu olarak görev yapacağını duyurdu.
Öte yandan Fenerbahçe için flaş bir teknik direktör iddiası gündeme geldi.
Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör olarak gündeme gelen son ismin Julian Nagelsmann olduğu öğrenildi.
TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe'de Yönetim Kurulu toplantısının ardından nihai adayların belirleneceği ve somut adımların atılacağı vurgulandı.
Haberin devamında masada yerli adayların da olduğu belirtildi.
Abdullah Avcı, Aykut Kocaman, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in de yöneticiler arasında istişare edildiği öğrenildi.
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