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Anasayfa Fenerbahçe Almanya'nın eski teknik direktörü gündemde! Fenerbahçe için dikkat çeken teknik direktör iddiası

Almanya'nın eski teknik direktörü gündemde! Fenerbahçe için dikkat çeken teknik direktör iddiası

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifası sonrası yerine gelecek teknik direktör merak ediliyor. Sarı-lacivertlilerin gündemine son olarak Almanya Milli Takımı'nın eski teknik direktörünü aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 16:56
Almanya'nın eski teknik direktörü gündemde! Fenerbahçe için dikkat çeken teknik direktör iddiası

Fenerbahçe, derbide Galatasaray'a mağlup oldukları maçın ardından Teknik Direktör İsmail Kartal'ın istifa ettiğini duyurdu.

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Almanya'nın eski teknik direktörü gündemde! Fenerbahçe için dikkat çeken teknik direktör iddiası

Sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Almanya'nın eski teknik direktörü gündemde! Fenerbahçe için dikkat çeken teknik direktör iddiası

Kulübümüze verdiği emek, gösterdiği özveri ve Fenerbahçe'ye olan bağlılığı için İsmail Kartal'a teşekkür ediyoruz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." İfadeleri yer aldı.

Almanya'nın eski teknik direktörü gündemde! Fenerbahçe için dikkat çeken teknik direktör iddiası

İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün kim olacağı ise merak ediliyor.

Almanya'nın eski teknik direktörü gündemde! Fenerbahçe için dikkat çeken teknik direktör iddiası

Fenerbahçe bu konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Almanya'nın eski teknik direktörü gündemde! Fenerbahçe için dikkat çeken teknik direktör iddiası

GEÇİCİ TEKNİK DİREKTÖR KUYT

Sarı-lacivertliler, yeni teknik direktör belirlenene kadar Dirk Kuyt'ın teknik sorumlu olarak görev yapacağını duyurdu.

Almanya'nın eski teknik direktörü gündemde! Fenerbahçe için dikkat çeken teknik direktör iddiası

Öte yandan Fenerbahçe için flaş bir teknik direktör iddiası gündeme geldi.

Almanya'nın eski teknik direktörü gündemde! Fenerbahçe için dikkat çeken teknik direktör iddiası

Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör olarak gündeme gelen son ismin Julian Nagelsmann olduğu öğrenildi.

Almanya'nın eski teknik direktörü gündemde! Fenerbahçe için dikkat çeken teknik direktör iddiası

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe'de Yönetim Kurulu toplantısının ardından nihai adayların belirleneceği ve somut adımların atılacağı vurgulandı.

Almanya'nın eski teknik direktörü gündemde! Fenerbahçe için dikkat çeken teknik direktör iddiası

Haberin devamında masada yerli adayların da olduğu belirtildi.

Almanya'nın eski teknik direktörü gündemde! Fenerbahçe için dikkat çeken teknik direktör iddiası

Abdullah Avcı, Aykut Kocaman, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in de yöneticiler arasında istişare edildiği öğrenildi.

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