8 yıl sonra 3 yenilgi

Fenerbahçe, şampiyonluk parolasıyla başladığı 2026-27 sezonunun ilk 9 haftasında 3 mağlubiyet alarak taraftarını şok etti.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 06:50
Fenerbahçe, şampiyonluk parolasıyla başladığı 2026-27 sezonunun ilk 9 haftasında 3 mağlubiyet alarak taraftarını şok etti. Gençlerbirliği ve Beşiktaş'ın ardından Galatasaray'a da mağlup olan sarı-lacivertliler, tam 8 yıl sonra bir sezonun ilk 9 haftasında 3 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe en son; 2018-19 sezonunun ilk 9 haftasında 4 mağlubiyet almıştı.