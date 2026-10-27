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Anasayfa Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş: Özür dilerim

Mert Hakan Yandaş: Özür dilerim

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan derbinin ardından Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş açıklamada bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 16:45
Mert Hakan Yandaş: Özür dilerim

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan derbinin ardından Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş açıklamada bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Dün oynadığımız derbi maçının ardından yaşanan olayların hiçbir aşamasında herhangi bir tartışmanın içinde yer almadım. Maçı kaybetmenin verdiği üzüntü ve gerginlikle, kimseyle muhatap olmadan yalnızca içeri girmeye çalışıyordum. Ancak görüyorum ki yaşananlar, kamuoyunda yine benim üzerimden farklı noktalara çekilmeye çalışılıyor. Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim ki devletimizin güvenlik güçlerine, özellikle de görevini yerine getiren polislerimize karşı kırıcı, incitici ya da hakaret içeren bir sözüm veya davranışım olmamıştır. Onları hedef alan herhangi bir tutumun içerisinde olmam dün de söz konusu değildi, bugün de değildir. Yalnızca o anın stresiyle istemeden de olsa yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiysem kendilerinden de ayrıca özür dilerim. Artık yaşananların gerçek bağlamından koparılmadan değerlendirilmesini ve şahsım üzerinden farklı anlamlar yüklenmemesini temenni ediyorum. Son olarak, dün akşam sahadan istemediğimiz bir sonuçla ayrıldığımız için Büyük Fenerbahçe Taraftarından içtenlikle özür diliyoruz. Bu camianın beklentilerinin ve taşıdığımız formanın sorumluluğunun farkındayız. Yaşattığımız üzüntüyü telafi etmek, çok daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmak ve Fenerbahçemizi hak ettiği yere taşımak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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