Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki hoca adayları...
Fenerbahçe'de yapılan toplantının ardından İsmail Kartal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Bu gelişmenin ardından gözler sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü kim olacak sorusuna çevrildi. İşte Fenerbahçe'nin listesindeki adaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 21:52
Vincenzo Montella
Antonio Conte
Emre Belözoğlu
Abdullah Avcı
Volkan Demirel
Mattia Croci-Torti
Bu isimler haricinde dünya futbolunda iz bırakmış birçok teknik direktör de güncel olarak takım çalıştırmıyor. Fenerbahçe yönetimi o isimlerden biriyle anlaşma kararı da alabilir. İşte boşta olan teknik direktörler...
Didier Deschamps
Joachim Löw
Gareth Southgate
Pep Guardiola
Aykut Kocaman
Vitor Pereira
Ernesto Valverde
Steven Gerrard
Igor Tudor
Marcelo Bielsa
Sergio Conceiçao
Louis van Gaal
Ronald Koeman
Domenico Tedesco
Rudi Garcia
Stefano Pioli
Rafael Benitez
Roberto Martinez
Robin van Persie
Arne Slot
Julian Nagelsmann
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