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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki hoca adayları...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki hoca adayları...

Fenerbahçe'de yapılan toplantının ardından İsmail Kartal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Bu gelişmenin ardından gözler sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü kim olacak sorusuna çevrildi. İşte Fenerbahçe'nin listesindeki adaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 21:52
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki hoca adayları...

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinde alınan mağlubiyetin ardından Başkan Aziz Yıldırım, futbol şubesinden sorumlu yönetici Cihan Kamer ve Oğuz Çetin ile bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda sarı-lacivertli yönetimin büyük çoğunluğunun teknik direktör değişikliğinin daha doğru olacağı görüşünde olduğunu iletmesi sonrası karar verildi.

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki hoca adayları...

Bu görüşme sonrası Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'la bir araya geldi ve taraflar karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki hoca adayları...

Bu gelişmenin ardından gözler sarı-lacivertli yönetimin yeni teknik adamının kim olacağı sorusuna çevrildi. İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki hoca adayları...

Vincenzo Montella

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki hoca adayları...

Antonio Conte

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki hoca adayları...

Emre Belözoğlu

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki hoca adayları...

Abdullah Avcı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki hoca adayları...

Volkan Demirel

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki hoca adayları...

Mattia Croci-Torti

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki hoca adayları...

Bu isimler haricinde dünya futbolunda iz bırakmış birçok teknik direktör de güncel olarak takım çalıştırmıyor. Fenerbahçe yönetimi o isimlerden biriyle anlaşma kararı da alabilir. İşte boşta olan teknik direktörler...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki hoca adayları...

Didier Deschamps

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki hoca adayları...

Joachim Löw

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki hoca adayları...

Gareth Southgate

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki hoca adayları...

Pep Guardiola

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki hoca adayları...

Aykut Kocaman

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki hoca adayları...

Vitor Pereira

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki hoca adayları...

Ernesto Valverde

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki hoca adayları...

Steven Gerrard

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki hoca adayları...

Igor Tudor

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki hoca adayları...

Marcelo Bielsa

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki hoca adayları...

Sergio Conceiçao

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki hoca adayları...

Louis van Gaal

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki hoca adayları...

Ronald Koeman

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki hoca adayları...

Domenico Tedesco

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki hoca adayları...

Rudi Garcia

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki hoca adayları...

Stefano Pioli

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki hoca adayları...

Rafael Benitez

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki hoca adayları...

Roberto Martinez

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki hoca adayları...

Robin van Persie

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki hoca adayları...

Arne Slot

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