Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinde alınan mağlubiyetin ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile futbol şubesinden sorumlu yönetici Cihan Kamer ve Oğuz Çetin ile görüşmek üzere Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gitti.

Yapılan toplantıda sarı-lacivertli yönetimin büyük çoğunluğunun teknik direktör değişikliğinin daha doğru olacağı görüşünde olduğunu iletmesi sonrası karar verildi.

KARŞILIKLI ANLAŞMAYA VARILDI

Bu görüşme sonrası Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'la akşam saatlerinde bir araya geldi ve taraflar karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Gelişmeyle ilgili Fenerbahçe kulübünden resmi açıklama yayınlandı:

KAMUOYUNA DUYURU

Teknik Direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Kulübümüze verdiği emek, gösterdiği özveri ve Fenerbahçe'ye olan bağlılığı için İsmail Kartal'a teşekkür ediyoruz.

Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

FENERBAHÇE KARİYERİ

İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında çıktığı tüm kulvarlarda 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan deneyimli teknik adam 1.78 puan ortalaması tutturdu.

Kartal yönetiminde Süper Lig'de 2014-2015 sezonunu şampiyon Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, 25 Ağustos 2014'te oynanan TFF Süper Kupa maçında Galatasaray'a penaltılarda üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaştı ve sezonu tek kupayla tamamladı.

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın yarım sezon çalıştığı 2021-2022 sezonunu da 2. sırada tamamlarken 99 puan topladığı 2023-2024 sezonunu da Galatasaray'ın 3 puan arkasında 2. basamakta bitirdi.