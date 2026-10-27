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Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 10. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 15:55
Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı!

Fenerbahçe, 31 Ekim Cumartesi günü Göztepe ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 10. hafta maçının hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Son oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 60 dakika ve üzerinde forma giyen oyuncular, antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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