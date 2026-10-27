Bize hiç yakışmadı

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Galatasaray derbisinde alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından saha içindeki oyunu eleştirdi. Takım olarak, özellikle ilk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarının altını çizen 65 yaşındaki çalıştırıcı, alınan yenilginin ardından taraftarlardan ve camiadan özür diledi. İlerleyen haftalarda çok daha iyi bir oyun ortaya koymak istediklerini vurgulayan tecrübeli teknik adam, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

BU KADARINI BAŞARABİLDİK

"İlk yarıdaki oyun bize yakışmadı. İkinci yarıda toparladık oyunu ancak istemediğimiz bir mağlubiyetle bitirdik. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Mağlubiyetin sebeplerini kendi içimizde değerlendirerek maçı kapatacağız ve önümüze bakacağız. Maalesef ilk yarıda istediğimiz oyunu oynayamadık. İkinci yarı oyuna ortak olmaya çalıştık ancak maalesef bu kadarını başarabildik."

İLK YARI MAÇI VERDİK

Alanyaspor maçından sonra Galatasaray derbisine de ilk 11'de başlayan Levent, dünkü mağlubiyetin ardından öz eleştiri yaptı. İlk yarıda kötü oynadıklarını belirten tecrübeli sol bek, "İlk 45 dakika verdik oyunu. İstediğimiz gibi başlayamadık. İkinci yarı biraz daha iyi pres yaptık. İkinci golü de bulabilirdik. Çok üzgünüz. Önümüze bakacağız." dedi.

İKİ DERBİYİ DE KAYBETTİ

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde bu sezon ezeli rakiplerine karşı çıktığı iki derbiyi de kaybetti. Süper Lig'in dördüncü haftasında Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk eden sarı-lacivertliler, taraftarının önünde karşılaşmayı 2-1 kaybetti. Kartal, dün RAMS Park'ta Beşiktaş'ın ardından bu kez Galatasaray'a da aynı skorla mağlup oldu. Taraftarını üzdü.

ARCHİE BROWN KIRMIZI GÖRDÜ

Nathan Ake'nin yokluğunda Skriniar'ın partneri olarak sol stoperde görev yapan Archie Brown, bölgesini yadırgadı. Galatasaraylı oyuncuları durdurmakta zorlanan İngiliz yıldız, 6.0 reytingle Fenerbahçe'nin sahadaki en kötü ismi oldu. Archie Brown, maç sonu Abdülkerim'le yaşadıkları olayların ardından kırmızı kart gördü.

İRFAN'DAN TARİHİ GOL

Fenerbahçe'de dünkü derbide takımın en iyisi İrfan Can Kahveci'ydi... İsmail Kartal'la birlikte yeniden yükselişe geçen tecrübeli oyuncu, 62. dakikada röveşatayla muhteşem bir gole imza attı. Derbi tarihinin en güzel gollerinden birini atan İrfan Can'ın bu sayısı, Fenerbahçe'ye puan için yetmedi. 31 yaşındaki futbolcu, son 4 maçta, 3 gol atıp, 2 asist yaparak 5 gollük performans ortaya koydu.

OĞUZ'DAN İLK KATKI

Fenerbahçe formasıyla 5'inci toplamda ise 11'inci kez Galatasaray'a rakip olan Oğuz Aydın, sarı-kırmızılılara karşı ilk kez skor katkısı yaptı. Maça sol kanatta başlayan tecrübeli oyuncu, Roland Sallai karşısında oldukça zor anlar yaşasa da ikinci yarıda Kerem'in girmesiyle birlikte sağ kanada geçti ve İrfan Can Kahveci'nin attığı golde asist yapan isim oldu. Oğuz, 78. dakikada ise yerini Dorgeles Nene'ye bıraktı.

2 SENE SONRA DERBİDE

Cezası 4 Ekim'de dolan Mert Hakan Yandaş, Alanyaspor maçının ardından dün de ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Tecrübeli futbolcu, son 3 Galatasaray derbisinde forma giyememişti. En son 21 Eylül 2024'te oynanan ve Galatasaray'ın 3-1 kazandığı maçta görev yapan Mert Hakan, tam 2 sene sonra bir Galatasaray derbisinde şans buldu.

FENER İLK YARIDA 0 ÇEKTİ

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin ilk yarısında hücumda adeta sıfır çekti... Sarı-lacivertliler, Galatasaray kalesine isabeti bırakın şut dahi atamadı. Galatasaray, 0.99'luk gol beklentisi üretirken, Fenerbahçe ise 0.00 gol beklentisiyle ilk yarıyı tamamladı. Sarı-lacivertliler, derbi tarihinde ilk kez ilk yarıda rakibi karşısında hücumsal anlamda bu kadar geride kaldı. Sarı-lacivertliler ikinci yarıda ise aradığı golü İrfan Can ile bulsa da 90 dakikayı toplamda 4 şutla tamamlayabildi.

EDERSON'DAN 6 KURTARIŞ

Geçen sezonki derbide kırmızı kart gören ve farklı mağlubiyette başrolü oynayan Ederson, dün RAMS Park'ta farkı önleyen isimdi. İlk yarıda kalesine gelen 6 şutun 4'ünü kurtaran Brezilyalı eldiven adeta sarı-lacivertlileri oyunda tuttu. 33 yaşındaki kaleci, ikinci yarıda da iki net kurtarış yaparak toplamda 6 kez meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engelledi. Ederson takımın en iyilerindendi. Maç sonunda konuşan Brezilyalı eldiven, sarı-lacivertli taraftarlardan özür diledi.