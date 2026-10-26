CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Yaptık yine yaparız

Yaptık yine yaparız

Sarı-lacivertliler, zorlu G.Saray deplasmanından zaferle ayrılarak zirvede kartları yeniden dağıtmak istiyor. F.Bahçe kazanması durumunda rakibini geçerek ikinci sıraya yükselecek

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 07:01
Yaptık yine yaparız

Süper Lig'de bütün sezon merakla beklenen G.Saray-F.Bahçe derbisi için artık geri sayıma geçildi. Bugün oynanacak olan zorlu karşılaşmayı büyük bir fırsat olarak gören sarılacivertliler, ezeli rakibini yenerek rakibini yakalamak istiyor. G.Saray'ın 3 puan gerisinde bulunan F.Bahçe, bugün kazanması durumunda averajla rakibini geçecek ve Süper Lig'de Amedspor'un ardından ikinci sıraya yerleşecek. Bütün planlar RAMS Park'ta kazanmak üzerine kurulmuş durumda. Teknik direktör İsmail Kartal, bu atmosferi iyi bilen bir isim.

KARTAL İLE EN SON F.BAHÇE KAZANDI

F.Bahçe'nin başında son olarak 19 Mayıs 2024 tarihinde RAMS Park'a konuk olan İsmail Kartal, burada takımı 10 kişi kalmasına karşın 3 puanı hanesine yazdırmıştı. O sezon sonunda şampiyonluğa G.Saray ulaşsa da burada alınan 3 puan ve sergilenen futbol büyük bir takdir toplamıştı. Sarı-lacivertliler, bu önemli galibiyetlerine bir yenisini daha eklemek istiyor. G.Saray'a ligde, RAMS Park'taki son yenilgisini tattıran İsmail Kartal'ın öğrencileri, bunu yinelemek için sahaya çıkacak. Olası bir yenilgide ise fark 6 puana çıkacak.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Kartal'dan Greenwood'a derbide özel görev!
İşte dev derbinin ilk 11'leri
DİĞER
İrem Helvacıoğlu minik kızı Sora’nın 1’inci yaş gününü kutladı: Gökyüzü gibi sonsuz heyecanla yaşa!
Süzer Plaza'daki 600 milyon euroluk Sarıgül-Altınbaş masası! Zekeriya Yasemin'den itiraf: "Ben de vardım"
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Buruk'tan radikal karar! İlk 11'de olacak
F.Bahçe'den bedavaya gidecek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş-Başakşehir maçı bilgileri Beşiktaş-Başakşehir maçı bilgileri 08:46
ABD Grand Prix'inde zafer Antonelli'nin! ABD Grand Prix'inde zafer Antonelli'nin! 01:53
El Clasico'dan zafer Arda'lı Real Madrid'in! El Clasico'dan zafer Arda'lı Real Madrid'in! 01:34
İşte dev derbinin ilk 11'leri İşte dev derbinin ilk 11'leri 01:34
Buruk'tan radikal karar! İlk 11'de olacak Buruk'tan radikal karar! İlk 11'de olacak 01:34
F.Bahçe'de savunma belirsizliği! F.Bahçe'de savunma belirsizliği! 01:34
Daha Eski
F.Bahçe'den bedavaya gidecek! F.Bahçe'den bedavaya gidecek! 01:34
G.Saray'dan derbide Devler Ligi tarifesi! G.Saray'dan derbide Devler Ligi tarifesi! 01:34
İstatistikleri olay oldu! Lukaku derbilerde... İstatistikleri olay oldu! Lukaku derbilerde... 01:34
Derbi canavarı Leroy Sane! Derbi canavarı Leroy Sane! 01:34
Szymanski kaleciyi çaresiz bıraktı! Szymanski kaleciyi çaresiz bıraktı! 01:34
İzmir'de kazanan Göztepe! İzmir'de kazanan Göztepe! 01:34