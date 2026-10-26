Yaptık yine yaparız

Süper Lig'de bütün sezon merakla beklenen G.Saray-F.Bahçe derbisi için artık geri sayıma geçildi. Bugün oynanacak olan zorlu karşılaşmayı büyük bir fırsat olarak gören sarılacivertliler, ezeli rakibini yenerek rakibini yakalamak istiyor. G.Saray'ın 3 puan gerisinde bulunan F.Bahçe, bugün kazanması durumunda averajla rakibini geçecek ve Süper Lig'de Amedspor'un ardından ikinci sıraya yerleşecek. Bütün planlar RAMS Park'ta kazanmak üzerine kurulmuş durumda. Teknik direktör İsmail Kartal, bu atmosferi iyi bilen bir isim.

KARTAL İLE EN SON F.BAHÇE KAZANDI

F.Bahçe'nin başında son olarak 19 Mayıs 2024 tarihinde RAMS Park'a konuk olan İsmail Kartal, burada takımı 10 kişi kalmasına karşın 3 puanı hanesine yazdırmıştı. O sezon sonunda şampiyonluğa G.Saray ulaşsa da burada alınan 3 puan ve sergilenen futbol büyük bir takdir toplamıştı. Sarı-lacivertliler, bu önemli galibiyetlerine bir yenisini daha eklemek istiyor. G.Saray'a ligde, RAMS Park'taki son yenilgisini tattıran İsmail Kartal'ın öğrencileri, bunu yinelemek için sahaya çıkacak. Olası bir yenilgide ise fark 6 puana çıkacak.