Skriniar'dan, Oppong'a Galatasaray dersi! Dev derbide savunma onlara emanet
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Dev derbi öncesinde Ake'nin yokluğunda, stoper tandeminde görev alacak Oppong'a, kaptan Skriniar Galatasaray dersi verdi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 09:36
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içi oynadığı Slavia Prag mücadelesinde sakatlanarak oyuna devam edemeyen Nathan Ake, İsmail Kartal'ın defanstaki en büyük kozlarından biriydi.
Geriden oyun kurulumunda Nathan Ake'nin tecrübesine güvenen İsmail Kartal, derbide bu eksiği kiminle dolduracağı belli oldu.
Tecrübeli çalıştırıcı Ake'nin yokluğunda formayı yeni transfer Oppong'a teslim edecek.
Kojo Oppong bu yaz transfer döneminde Fransa'nın Nice takımından 12 Milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
Bu sezon 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere, 3 maçta forma giydi.
Dev derbi öncesi stoper tandemindeki partneri Skriniar, Oppong'la özel ilgilendi.
Daha önce önemli derbide ter döken kaptan Skriniar, ilk kez bu atmosferi yaşayacak olan Oppong'a hem maçın önemini hem de sahada dikkat etmesi gereken noktaları aktardı.
Genç stoper derbiye bu motivasyonla hazırlandı.
Oppong'un Galatasaray maçında göstereceği performans, İsmail Kartal'a sezonun geri kalanı için önemli bir veri olacak.
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