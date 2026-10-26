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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Skriniar'dan, Oppong'a Galatasaray dersi! Dev derbide savunma onlara emanet

Skriniar'dan, Oppong'a Galatasaray dersi! Dev derbide savunma onlara emanet

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Dev derbi öncesinde Ake'nin yokluğunda, stoper tandeminde görev alacak Oppong'a, kaptan Skriniar Galatasaray dersi verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 09:36
Skriniar'dan, Oppong'a Galatasaray dersi! Dev derbide savunma onlara emanet

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında derbi heyecanı yaşanacak.

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Skriniar'dan, Oppong'a Galatasaray dersi! Dev derbide savunma onlara emanet

Galatasaray ve Fenerbahçe kozlarını RAMS Park'ta paylaşacak.

Skriniar'dan, Oppong'a Galatasaray dersi! Dev derbide savunma onlara emanet

Dev derbi öncesi sarı-lacivertlilerde gözler eksik isimlere çevrildi.

Skriniar'dan, Oppong'a Galatasaray dersi! Dev derbide savunma onlara emanet

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içi oynadığı Slavia Prag mücadelesinde sakatlanarak oyuna devam edemeyen Nathan Ake, İsmail Kartal'ın defanstaki en büyük kozlarından biriydi.

Skriniar'dan, Oppong'a Galatasaray dersi! Dev derbide savunma onlara emanet

Geriden oyun kurulumunda Nathan Ake'nin tecrübesine güvenen İsmail Kartal, derbide bu eksiği kiminle dolduracağı belli oldu.

Skriniar'dan, Oppong'a Galatasaray dersi! Dev derbide savunma onlara emanet

Tecrübeli çalıştırıcı Ake'nin yokluğunda formayı yeni transfer Oppong'a teslim edecek.

Skriniar'dan, Oppong'a Galatasaray dersi! Dev derbide savunma onlara emanet

Kojo Oppong bu yaz transfer döneminde Fransa'nın Nice takımından 12 Milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Skriniar'dan, Oppong'a Galatasaray dersi! Dev derbide savunma onlara emanet

Bu sezon 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere, 3 maçta forma giydi.

Skriniar'dan, Oppong'a Galatasaray dersi! Dev derbide savunma onlara emanet

Dev derbi öncesi stoper tandemindeki partneri Skriniar, Oppong'la özel ilgilendi.

Skriniar'dan, Oppong'a Galatasaray dersi! Dev derbide savunma onlara emanet

Daha önce önemli derbide ter döken kaptan Skriniar, ilk kez bu atmosferi yaşayacak olan Oppong'a hem maçın önemini hem de sahada dikkat etmesi gereken noktaları aktardı.

Skriniar'dan, Oppong'a Galatasaray dersi! Dev derbide savunma onlara emanet

Genç stoper derbiye bu motivasyonla hazırlandı.

Skriniar'dan, Oppong'a Galatasaray dersi! Dev derbide savunma onlara emanet

Oppong'un Galatasaray maçında göstereceği performans, İsmail Kartal'a sezonun geri kalanı için önemli bir veri olacak.

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