Muriç ilk peşinde

Sezon başında yeniden yuvaya dönen Vedat Muriç, G.Saray derbisine konsantre olmuş durumda. Teknik direktör İsmail Kartal'ın en önemli gol silahı olan Kosovalı futbolcu, bugüne kadar ezeli rakibine karşı çok iyi bir performans sergileyemedi. 4 farklı takımda G.Saray ile 8 kez karşılaşan Muriç, 1 gol atarken 2 asist yaptı. Lazio, Rize, G.Birliği ve F.Bahçe ile sarı- kırmızılı takımı hiç yenemeyen Muriç, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet gördü. F.Bahçe ile 2019-20 sezonunda iki kez sahaya çıktı.

LUKAKU İKİNCİ YARIDA

Bu maçlarda 1 kez asist yapan 32 yaşındaki futbolcu, F.Bahçe'de golle de tanışmak istiyor. Çubuklu forma altında golünü atarak gerçek Fenerbahçeli olmak isteyen Vedat Muriç, hücumda tek başına görev yapacak. Romelu Lukaku'dan formayı alacak olan Kosovalı yıldız, bir ilki başarmak istiyor. Muriç'i hücumda Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Mason Greenwood'un desteklemesi bekleniyor. Romelu Lukaku'nun ise maçın gidişatına göre ikinci devrede şans bulması bekleniyor.