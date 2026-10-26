Kerem Aktürkoğlu'ndan İsmail Kartal'a "İlk 11'de..."
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Dev derbiye saatler kala sarı lacivertli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun flaş bir talepte bulunduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 15:16
Öte yandan dev derbi öncesi Fenerbahçe'de flaş bir toplantı gerçekleşti.
Takvim'de yer alan habere göre, Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray derbisinde ilk 11'de oynamak istediği öğrenildi.
Milli futbolcunun, bu isteğini Samandıra'da teknik direktör İsmail Kartal ile yaptığı özel görüşmede de dile getirdiği belirtildi.
Kerem'in tecrübeli hocasına, "RAMS Park'ta ilk 11'de başlamak istiyorum hocam."
"Geçen yıl 3-0 kaybettiğimiz maçta kendimi gösteremedim."
"Kendimi affettirmek istiyorum."
"Bu maçta çok iyi bir performans ortaya koyacağım" dediği bildirildi.
KARTAL 11'DE DÜŞÜNMÜYOR
Kartal'ın öğrencisini dinlediği ancak Kerem'i derbide sonradan oyuna almayı planladığı öğrenildi.
Milli yıldızın görev alması halinde elinden gelenin en iyisini yapmak istediği belirtildi.
Kerem Aktürkoğlu, derbide gösterdiği performansla hem teknik heyetin hem de taraftarların güvenini kazanmayı hedefliyor.
BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ!
Kerem Aktürkoğlu bu sezon Fenerbahçe'de toplam 14 karşılaşmada görev aldı.
Kerem bu maçlarda 1 gol ve 5 asistle oynadı.
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