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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'ndan İsmail Kartal'a 'İlk 11'de...'

Kerem Aktürkoğlu'ndan İsmail Kartal'a "İlk 11'de..."

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Dev derbiye saatler kala sarı lacivertli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun flaş bir talepte bulunduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 15:16
Kerem Aktürkoğlu'ndan İsmail Kartal'a "İlk 11'de..."

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide Galatasaray'a konuk olacak.

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Kerem Aktürkoğlu'ndan İsmail Kartal'a "İlk 11'de..."

RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.

Kerem Aktürkoğlu'ndan İsmail Kartal'a "İlk 11'de..."

Sarı lacivertliler, tüm Türkiye'nin nefesini tutup izleyeceği kritik derbiden mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Kerem Aktürkoğlu'ndan İsmail Kartal'a "İlk 11'de..."

Öte yandan dev derbi öncesi Fenerbahçe'de flaş bir toplantı gerçekleşti.

Kerem Aktürkoğlu'ndan İsmail Kartal'a "İlk 11'de..."

Takvim'de yer alan habere göre, Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray derbisinde ilk 11'de oynamak istediği öğrenildi.

Kerem Aktürkoğlu'ndan İsmail Kartal'a "İlk 11'de..."

Milli futbolcunun, bu isteğini Samandıra'da teknik direktör İsmail Kartal ile yaptığı özel görüşmede de dile getirdiği belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu'ndan İsmail Kartal'a "İlk 11'de..."

Kerem'in tecrübeli hocasına, "RAMS Park'ta ilk 11'de başlamak istiyorum hocam."

Kerem Aktürkoğlu'ndan İsmail Kartal'a "İlk 11'de..."

"Geçen yıl 3-0 kaybettiğimiz maçta kendimi gösteremedim."

Kerem Aktürkoğlu'ndan İsmail Kartal'a "İlk 11'de..."

"Kendimi affettirmek istiyorum."

Kerem Aktürkoğlu'ndan İsmail Kartal'a "İlk 11'de..."

"Bu maçta çok iyi bir performans ortaya koyacağım" dediği bildirildi.

Kerem Aktürkoğlu'ndan İsmail Kartal'a "İlk 11'de..."

KARTAL 11'DE DÜŞÜNMÜYOR

Kartal'ın öğrencisini dinlediği ancak Kerem'i derbide sonradan oyuna almayı planladığı öğrenildi.

Kerem Aktürkoğlu'ndan İsmail Kartal'a "İlk 11'de..."

Milli yıldızın görev alması halinde elinden gelenin en iyisini yapmak istediği belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu'ndan İsmail Kartal'a "İlk 11'de..."

Kerem Aktürkoğlu, derbide gösterdiği performansla hem teknik heyetin hem de taraftarların güvenini kazanmayı hedefliyor.

Kerem Aktürkoğlu'ndan İsmail Kartal'a "İlk 11'de..."

BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ!

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Fenerbahçe'de toplam 14 karşılaşmada görev aldı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan İsmail Kartal'a "İlk 11'de..."

Kerem bu maçlarda 1 gol ve 5 asistle oynadı.

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