İsmail Kartal Galatasaray maçı planını belirledi! Greenwood'a özel görev

DERBİLERDE 19 FARK VAR İki takım arasında bugüne kadar oynanan 406 karşılaşmada F.Bahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu maçlarda sarı- lacivertliler 150 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar da 1'i hükmen olmak üzere 131 defa rakibini mağlup etti. İki takım 125 müsabakada ise yenişemedi. Ligde ise 138 maçta F.Bahçe'nin 53-39 üstünlüğü var. 46 maç berabere bitti.