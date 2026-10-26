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Anasayfa Fenerbahçe İsmail Kartal: Bize yakışmayan bir oyun oynadık

İsmail Kartal: Bize yakışmayan bir oyun oynadık

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 00:40 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2026 01:12
İsmail Kartal: Bize yakışmayan bir oyun oynadık

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda takımının beklentilerin altında kaldığını belirten Kartal, ikinci yarıda toparlanarak gol bulduklarını ancak mağlubiyeti önleyemediklerini söyledi.

"İLK DEVRE BİZE YAKIŞMAYAN OYUN OYNADIK"

Derbiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan İsmail Kartal, "Çok fazla bu konularla ilgili konuşmak istemiyorum. İlk devre bize yakışmayan oyun oynadık. İkinci devre toparladık ve golü bulduk. İstemediğimiz bir mağlubiyetle maçı bitirdik." ifadelerini kullandı.

Mağlubiyetin nedenlerini kendi içlerinde değerlendireceklerini belirten deneyimli teknik adam, "Nedenlerini kendi içimizde değerlendireceğiz. Bu maçı kapatıp önümüze bakmak istiyoruz." dedi.

"BU KADARINI BAŞARABİLDİK"

İlk yarıdaki performanstan memnun olmadığını yineleyen Kartal, ikinci devrede daha iyi mücadele ettiklerini ve skoru değiştirmek için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü, "Maalesef biz ilk yarı istediğimiz oyunu oynayamadık. Bize yakışmayan bir oyun oynadık. İkinci yarı daha iyi mücadeleyle oyuna ortak olmaya çalıştık." diye konuştu.

Taraftarlardan özür dileyen Kartal, sözlerini, "Bu akşam bu kadarını başarabildik. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Önümüze bakıyoruz." ifadeleriyle tamamladı.

BASIN TOPLANTISI

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, "Maalesef maça istediğimiz gibi başlayamadık, bize yakışmayan bir ilk yarı oynadık. İkinci yarı biraz daha toparlanmaya çalıştık, önde baskılı oynamaya çalıştık ve bir gol bulduk. Sonunda burada istediğimiz sonucu alamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Kaybettik, hep beraber nedenlere niçinlere girmeden önümüze bakıyoruz. Bu maçı kapattık. Oynayacağımız Göztepe maçına konsantre olacağız." diye konuştu.

Sarı-lacivertli taraftarları üzdükleri için özür dileyen Kartal, şunları kaydetti:

"Değişikliklere biz teknik ekip olarak böyle karar verdik. Çıkış reçetesi olarak önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Taraftarlarımıza kendimizi affettirmek istiyoruz. Şu anda sezonun bitmesine çok uzun bir süre var. Önümüzde çok maç var. Bu derbilerin ikinci yarıda da oynanacağını unutmamak gerekiyor. Derbi kazanmadan da bu ligde şampiyon olunuyor. Daha önce de olundu. Bu sene biz de olabiliriz. Çok üzgünüz. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Sonuçta Galatasaray ile aramızda 6 puanlık fark var. Üç puanlık sistemde bu kapanmayacak bir fark değil. Kötüydük, çok fazla konuşmaya da gerek yok."

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