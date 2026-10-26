Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Nene'nin yerine gelecek
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, İsveç ekibi Vasteras'da forma giyen Burkina Fasolu kanat oyuncusu Axel Taonsa'yı takibe aldığı öne sürüldü. 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekiyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 16:14
Africafoot'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, kanat bölgesi için Axel Sountonoma Taonsa'yı gündemine aldı.
Vasteras forması giyen 22 yaşındaki Burkina Fasolu futbolcunun, hücumdaki etkinliği ve skor katkısıyla sarı-lacivertlilerin dikkatini çektiği belirtildi.
Bu sezon İsveç'te etkili bir performans ortaya koyan Taonsa, ligde çıktığı 22 karşılaşmada 9 gol kaydederek takımının hücum gücüne önemli katkı sağladı.
Hızı, hareketliliği ve rakip savunmalara karşı oluşturduğu tehditle öne çıkan genç oyuncunun, Fenerbahçe'nin kanat rotasyonu için alternatiflerden biri olabileceği değerlendiriliyor.
Dorgeles Nene'nin devre arasında takımdan ayrılması durumunda sarı-lacivertli yönetimin bu bölgeye takviye yapması gündeme gelebilir.
Afrika basını Taonsa ismi de bu ihtimal doğrultusunda öne çıkarıyor.
Genç futbolcunun piyasa değeri 650 bin Euro olarak gösteriliyor.
Axel Taonsa'nın kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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