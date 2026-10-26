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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Nene'nin yerine gelecek

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Nene'nin yerine gelecek

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, İsveç ekibi Vasteras'da forma giyen Burkina Fasolu kanat oyuncusu Axel Taonsa'yı takibe aldığı öne sürüldü. 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekiyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 16:14
Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Nene'nin yerine gelecek

Şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Nene'nin yerine gelecek

Sarı-lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken transfer gündemine sürpriz bir isim geldi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Nene'nin yerine gelecek

Fenerbahçe, devre arasında Dorgeles Nene ile yolların ayrılması ihtimaline karşı, yerini dolduracağı ismi belirledi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Nene'nin yerine gelecek

Africafoot'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, kanat bölgesi için Axel Sountonoma Taonsa'yı gündemine aldı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Nene'nin yerine gelecek

Vasteras forması giyen 22 yaşındaki Burkina Fasolu futbolcunun, hücumdaki etkinliği ve skor katkısıyla sarı-lacivertlilerin dikkatini çektiği belirtildi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Nene'nin yerine gelecek

Bu sezon İsveç'te etkili bir performans ortaya koyan Taonsa, ligde çıktığı 22 karşılaşmada 9 gol kaydederek takımının hücum gücüne önemli katkı sağladı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Nene'nin yerine gelecek

Hızı, hareketliliği ve rakip savunmalara karşı oluşturduğu tehditle öne çıkan genç oyuncunun, Fenerbahçe'nin kanat rotasyonu için alternatiflerden biri olabileceği değerlendiriliyor.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Nene'nin yerine gelecek

Dorgeles Nene'nin devre arasında takımdan ayrılması durumunda sarı-lacivertli yönetimin bu bölgeye takviye yapması gündeme gelebilir.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Nene'nin yerine gelecek

Afrika basını Taonsa ismi de bu ihtimal doğrultusunda öne çıkarıyor.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Nene'nin yerine gelecek

Genç futbolcunun piyasa değeri 650 bin Euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Nene'nin yerine gelecek

Axel Taonsa'nın kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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