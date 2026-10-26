CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Ederson: Birlik olmalıyız

Ederson: Birlik olmalıyız

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı aldığı 2-1'lik mağlubiyet sonrası Ederson, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o ifadeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 00:04
Ederson: Birlik olmalıyız

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbide deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Kritik karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin file bekçisi Ederson, taraftarlara birlik olma çağrısında bulundu. Tecrübeli eldiven, "Takım olarak baktığımızda 90 dakika boyunca istediğimiz performansı sergileyemedik. Galibiyetlerde de mağlubiyetlerde de birlik olmalıyız. Şimdi bir sonraki hafta oynayacağımız maçı düşünmeliyiz. Yapmamız gereken şey, inanmaya devam etmek. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz." dedi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Buruk'tan derbi galibiyeti sözleri!
"Bize yakışmayan bir oyun oynadık"
DİĞER
İrem Helvacıoğlu minik kızı Sora’nın 1’inci yaş gününü kutladı: Gökyüzü gibi sonsuz heyecanla yaşa!
Emekli aylıklarında yeni hesaplama dönemi başlayabilir! Kabine sonrası Faruk Erdem değerlendirdi
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan Kerem Aktürkoğlu'na gönderme!
Derbide son düdükle saha karıştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Victor Osimhen: Ben bu kulübü seviyorum Victor Osimhen: Ben bu kulübü seviyorum 00:28
G.Saray'dan İsmail Kartal'a gönderme! G.Saray'dan İsmail Kartal'a gönderme! 00:21
Ederson: Birlik olmalıyız Ederson: Birlik olmalıyız 00:04
"Galatasaray'ın alışık olduğu performansı gösterdik" "Galatasaray'ın alışık olduğu performansı gösterdik" 00:01
Levent Mercan: İstediğimiz gibi başlayamadık Levent Mercan: İstediğimiz gibi başlayamadık 23:58
Uğurcan: Ederson farkı engelledi Uğurcan: Ederson farkı engelledi 23:57
Daha Eski
Italiano’dan Orkun ve Cerny hakkında açıklama! Italiano’dan Orkun ve Cerny hakkında açıklama! 23:53
Ertuğrul Doğan'dan Rizespor yönetimine teşekkür! Ertuğrul Doğan'dan Rizespor yönetimine teşekkür! 23:38
Derbide son düdükle saha karıştı! Derbide son düdükle saha karıştı! 23:28
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (9. hafta) İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (9. hafta) 23:27
Galatasaray Batrakovla penaltı bekledi! Galatasaray Batrakovla penaltı bekledi! 23:10
Nuri Şahin: Alışkanlıklarımızdan uzak oynadık Nuri Şahin: Alışkanlıklarımızdan uzak oynadık 22:57