Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbide deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Kritik karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin file bekçisi Ederson, taraftarlara birlik olma çağrısında bulundu. Tecrübeli eldiven, "Takım olarak baktığımızda 90 dakika boyunca istediğimiz performansı sergileyemedik. Galibiyetlerde de mağlubiyetlerde de birlik olmalıyız. Şimdi bir sonraki hafta oynayacağımız maçı düşünmeliyiz. Yapmamız gereken şey, inanmaya devam etmek. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz." dedi.