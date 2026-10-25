Sezon başında Napoli'den transfer edilen Romelu Lukaku, Fenerbahçe taraftarının derbide çok şey beklediği isimlerin başında geliyor.

Dünyanın sayılı santrforlarından biri olan Belçikalı yıldız, birbirinden büyük kulüplerde bu tarz maçları çokça oynadı ve birçoğunda da gol sevinci yaşadı.