İstatistikleri olay oldu! Romelu Lukaku derbilerde...
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı dünya yıldızı Romelu Lukaku, kariyerindeki dev maç tecrübeleriyle dikkat çekiyor. Kariyeri boyunca çıktığı kritik derbilerde gösterdiği performansla tanınan Belçikalı golcü, gözünü Galatasaray derbisine çevirdi. Tecrübeli forvet, RAMS Park'ta ağları sarsarak sarı-lacivertli camiada unutulmazlar arasına girmek istiyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 10:02
Chelsea'de oynarken Arsenal'e karşı 1 kez gol sevinci yaşayan Belçikalı yıldız, Everton forması giyerken de Liverpool filelerini 3 defa havalandırdı.
Tecrübeli santrfor, en çok derbi golünü ise Inter'le Milan'a karşı attı.
Romelu Lukaku, Milan ağlarına tam 5 gol bıraktı.
Tecrübeli forvet, şimdi de gözünü Galatasaray derbisine çevirdi.
33 yaşındaki oyuncu, RAMS Park'taki mücadelede Galatasaray'a karşı gol bularak 'Gerçek Fenerli' olmak istiyor.
Sarı-lacivertli taraftarların büyük umut bağladığı yıldız golcü, derbide zaferi getirmek için sahada olacak.
Romelu Lukaku, Fenerbahçe formasıyla tek golünü ligin 8. haftasında Alanyaspor'a karşı kaydetmişti.
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