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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe İstatistikleri olay oldu! Romelu Lukaku derbilerde...

İstatistikleri olay oldu! Romelu Lukaku derbilerde...

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı dünya yıldızı Romelu Lukaku, kariyerindeki dev maç tecrübeleriyle dikkat çekiyor. Kariyeri boyunca çıktığı kritik derbilerde gösterdiği performansla tanınan Belçikalı golcü, gözünü Galatasaray derbisine çevirdi. Tecrübeli forvet, RAMS Park'ta ağları sarsarak sarı-lacivertli camiada unutulmazlar arasına girmek istiyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 10:02
İstatistikleri olay oldu! Romelu Lukaku derbilerde...

Sezon başında Napoli'den transfer edilen Romelu Lukaku, Fenerbahçe taraftarının derbide çok şey beklediği isimlerin başında geliyor.

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İstatistikleri olay oldu! Romelu Lukaku derbilerde...

Dünyanın sayılı santrforlarından biri olan Belçikalı yıldız, birbirinden büyük kulüplerde bu tarz maçları çokça oynadı ve birçoğunda da gol sevinci yaşadı.

İstatistikleri olay oldu! Romelu Lukaku derbilerde...

Anderlecht'te forma giyerken ezeli rakip Club Brugge ağlarını 2 kez havalandıran Lukaku, İngiltere ve İtalya'da da derbilerde goller attı.

İstatistikleri olay oldu! Romelu Lukaku derbilerde...

Chelsea'de oynarken Arsenal'e karşı 1 kez gol sevinci yaşayan Belçikalı yıldız, Everton forması giyerken de Liverpool filelerini 3 defa havalandırdı.

İstatistikleri olay oldu! Romelu Lukaku derbilerde...

Tecrübeli santrfor, en çok derbi golünü ise Inter'le Milan'a karşı attı.

İstatistikleri olay oldu! Romelu Lukaku derbilerde...

Romelu Lukaku, Milan ağlarına tam 5 gol bıraktı.

İstatistikleri olay oldu! Romelu Lukaku derbilerde...

Tecrübeli forvet, şimdi de gözünü Galatasaray derbisine çevirdi.

İstatistikleri olay oldu! Romelu Lukaku derbilerde...

33 yaşındaki oyuncu, RAMS Park'taki mücadelede Galatasaray'a karşı gol bularak 'Gerçek Fenerli' olmak istiyor.

İstatistikleri olay oldu! Romelu Lukaku derbilerde...

Sarı-lacivertli taraftarların büyük umut bağladığı yıldız golcü, derbide zaferi getirmek için sahada olacak.

İstatistikleri olay oldu! Romelu Lukaku derbilerde...

Romelu Lukaku, Fenerbahçe formasıyla tek golünü ligin 8. haftasında Alanyaspor'a karşı kaydetmişti.

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