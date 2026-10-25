CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe İsmail'i göndermem

İsmail'i göndermem

Aziz Yıldırım: “Bütün Fenerbahçeliler bilsin, İsmail Kartal kendi gitmek istemezse ben göndermeyeceğim. Benimle birlikte isterse ayrılır”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 06:50
İsmail'i göndermem

Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Toplantısı dün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde geçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Aziz Yıldırım, tepki gören teknik direktör İsmail Kartal'a sahip çıktı ve "İsmail Kartal istifa etti. Ben göndermem; bak bilin, hepiniz bilin. Bütün Fenerbahçeliler de bilsin. Ben gidene kadar İsmail Kartal kendisi gitmek istemezse ben göndermeyeceğim. Benimle beraber ayrılır" açıklamasını yaptı.

BEN MAYISTA YOKUM

Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: "Bu takıma inanın. Takviye gerekiyorsa, yaparız. Şimdi biz daha çok işin içine gireceğiz. Biz sahip çıkmazsak, dağılırlar. Bir Fenerbahçe var, hepiniz sahip çıkın. Fenerbahçe'nin benim için ayrı yeri olduğunu herkes bilmeli. Bu kanı durduralım diye geldik. Kamuoyundaki o olumsuz havayı yenerek, bunu hep birlikte bir raya oturtalım. Benimle ilgili bir şey yok. Ben mayısta yokum."

133 MİLYON ÖDEYECEĞİZ

Yıldırım: "Bu ay 133 milyon geçmişten kalan oyuncular, bazılarını hatırlamıyorum bile. Bu oyuncuların vergi borçları var. Onları ödeyeceğiz bu ay sonuna kadar. 133 Milyon TL artı 12.5 milyon euro da bonservis borcu ödeyeceğiz. Hep eski oyuncular."

G.SARAY'I YENERİZ

Yarın oynanacak derbi hakkında konuşan Başkan Aziz Yıldırım, "Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldık. Aston Villa'dan 6 tane yedik, yemememiz gerekiyordu. O da olabilir. Slavia Prag'a 2-0 galiptik, 2-2 bitti, olabilir. Yarın Liverpool geliyor, onları yeneriz. Pazartesi de Galatasaray'ı yeneriz. Ben inanmadığım, yapamayacağım şeyleri söylemem" açıklamasını yaptı.

ADAM SAKAT

Asensio konusuna açıklık getiren Yıldırım, "Semedo'yu yememek için Talisca'yı gönderdi diyor, hayır. Fred'i hoca istiyordu gönderdiler, hayır. Fred'i İsmail Hoca müsaade ettiği için gönderdik. Talisca'ya 'kalsın' dedik. 'Asensio' diye bağırmıyor muydunuz, Konya maçında hoca oyuna almadı diye bağırmadınız mı, Asensio diye bağırmadınız mı? Adam sakat" diye konuştu.

OCAKTA TRANSFER YAPACAĞIZ

Aziz Yıldırım: "Ocak'ta gereken transferleri yapacağız, bilin. Kim gerekiyorsa alırız, problem değil. Ama bu şekilde saldırma olmaz! Çok doluyum bilin. Bir maç berabere kalıyoruz burada, diğer takımlar da kaldı. Siz saldırdıkça biz oyuncudan faydalanamıyoruz! Ayrılan bazı oyuncular 'korkudan sahaya çıkamıyoruz' diyor."

HADİ GÖNDERİN!

BAŞKAN Aziz Yıldırım, "Almışsınız Guendouzi'yi 50 milyon, Kante 60 milyon! Hadi gönderin, nasıl göndereceksiniz? Biz konuşmuyoruz diye sallıyorlar bilmeden! Ben mi aldım bu oyuncuları?" dedi.

GEÇMİŞİN BORCUNU TEMİZLİYORUM

Aziz Yıldırım: "141 milyon euro harcamışlar. Stadyumun isim hakkı, forma... 141 milyon euro alıp yemişler. Geldiğimden bu yana 217 milyon euro para soktum, 186 milyon harcadım. Geri kalan hepsi, geçmişin borcunu temizlemeye çalışıyorum."

1 SENEDE 536 MİLYON EURO

Aziz Yıldırım: "2025-2026... Ali Koç zamanında 12 tane transfer etmişler. 224 milyon euro. Bu oyunculara ödenecek rakam. Bonservisleri 102 milyon euro. Menajerlere 16 milyon euro, toplam 341 milyon euro. Kongrede yeni yönetim, 6 oyuncu alıyor. Maaş, vergi, bonservis... Toplam 194 milyon euro. İkisinin toplamı, vergiler dahil 536 milyon euro! Haydi buyrun buradan yakın."

ATAŞEHİR'İ KAYIŞDAĞI'NI SATTINIZ

Yıldırım, Ali Koç yönetimine sert sözlerle yüklendi ve "Aziz Yıldırım 600 milyon borç bıraktı diyorlar ya, Aziz Yıldırım olmasa bugünleri göremezdiniz. Ataşehir, Kayışdağı sattınız. Stadyum yaptım, isim haklarını sattınız, localarını, kombinelerini sattınız ancak idare ettiniz. Aziz Yıldırım hiçbirini satmadı!"

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Dev derbi öncesi rakamlar F.Bahçe'den yana!
Muriç'ten ses getirecek Osimhen sözleri!
DİĞER
Sanat camiası bir kayıpla daha sarsıldı! Necla Uygur hayatını kaybetti!
Fransa'da olağanüstü güvenlik önlemleri alındı! Kaos komşu ülkelere sıçradı: Gözaltılar var
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Batrakov'dan Osimhen'e övgü dolu sözler!
F.Bahçe'den yeni sözleşme hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın Başakşehir mesaisi başladı Beşiktaş'ın Başakşehir mesaisi başladı 01:02
Reis: "Tüm odağımız pazartesi günkü maçta" Reis: "Tüm odağımız pazartesi günkü maçta" 00:46
Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş'ı da yendi! Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş'ı da yendi! 00:41
Londra derbisinde kazanan Tottenham! Londra derbisinde kazanan Tottenham! 22:01
Napoli ve Roma puanları paylaştı! Napoli ve Roma puanları paylaştı! 21:49
Karagümrük, Sarıyer karşısında galip! Karagümrük, Sarıyer karşısında galip! 21:32
Daha Eski
Yunus Akgün'den flaş F.Bahçe açıklaması! Yunus Akgün'den flaş F.Bahçe açıklaması! 21:09
G.Saray derbi hazırlıklarını sürdürdü G.Saray derbi hazırlıklarını sürdürdü 21:05
Samsun'da kazanan Amed SK! Samsun'da kazanan Amed SK! 20:55
Muriç'ten ses getirecek Osimhen sözleri! Muriç'ten ses getirecek Osimhen sözleri! 20:18
Arsenal evinde kazandı! Arsenal evinde kazandı! 19:55
Bulut'tan flaş itiraf! F.Bahçe'den istediği ismi açıkladı Bulut'tan flaş itiraf! F.Bahçe'den istediği ismi açıkladı 19:48