İsmail'i göndermem

Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Toplantısı dün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde geçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Aziz Yıldırım, tepki gören teknik direktör İsmail Kartal'a sahip çıktı ve "İsmail Kartal istifa etti. Ben göndermem; bak bilin, hepiniz bilin. Bütün Fenerbahçeliler de bilsin. Ben gidene kadar İsmail Kartal kendisi gitmek istemezse ben göndermeyeceğim. Benimle beraber ayrılır" açıklamasını yaptı.

BEN MAYISTA YOKUM

Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: "Bu takıma inanın. Takviye gerekiyorsa, yaparız. Şimdi biz daha çok işin içine gireceğiz. Biz sahip çıkmazsak, dağılırlar. Bir Fenerbahçe var, hepiniz sahip çıkın. Fenerbahçe'nin benim için ayrı yeri olduğunu herkes bilmeli. Bu kanı durduralım diye geldik. Kamuoyundaki o olumsuz havayı yenerek, bunu hep birlikte bir raya oturtalım. Benimle ilgili bir şey yok. Ben mayısta yokum."

133 MİLYON ÖDEYECEĞİZ

Yıldırım: "Bu ay 133 milyon geçmişten kalan oyuncular, bazılarını hatırlamıyorum bile. Bu oyuncuların vergi borçları var. Onları ödeyeceğiz bu ay sonuna kadar. 133 Milyon TL artı 12.5 milyon euro da bonservis borcu ödeyeceğiz. Hep eski oyuncular."

G.SARAY'I YENERİZ

Yarın oynanacak derbi hakkında konuşan Başkan Aziz Yıldırım, "Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldık. Aston Villa'dan 6 tane yedik, yemememiz gerekiyordu. O da olabilir. Slavia Prag'a 2-0 galiptik, 2-2 bitti, olabilir. Yarın Liverpool geliyor, onları yeneriz. Pazartesi de Galatasaray'ı yeneriz. Ben inanmadığım, yapamayacağım şeyleri söylemem" açıklamasını yaptı.

ADAM SAKAT

Asensio konusuna açıklık getiren Yıldırım, "Semedo'yu yememek için Talisca'yı gönderdi diyor, hayır. Fred'i hoca istiyordu gönderdiler, hayır. Fred'i İsmail Hoca müsaade ettiği için gönderdik. Talisca'ya 'kalsın' dedik. 'Asensio' diye bağırmıyor muydunuz, Konya maçında hoca oyuna almadı diye bağırmadınız mı, Asensio diye bağırmadınız mı? Adam sakat" diye konuştu.

OCAKTA TRANSFER YAPACAĞIZ

Aziz Yıldırım: "Ocak'ta gereken transferleri yapacağız, bilin. Kim gerekiyorsa alırız, problem değil. Ama bu şekilde saldırma olmaz! Çok doluyum bilin. Bir maç berabere kalıyoruz burada, diğer takımlar da kaldı. Siz saldırdıkça biz oyuncudan faydalanamıyoruz! Ayrılan bazı oyuncular 'korkudan sahaya çıkamıyoruz' diyor."

HADİ GÖNDERİN!

BAŞKAN Aziz Yıldırım, "Almışsınız Guendouzi'yi 50 milyon, Kante 60 milyon! Hadi gönderin, nasıl göndereceksiniz? Biz konuşmuyoruz diye sallıyorlar bilmeden! Ben mi aldım bu oyuncuları?" dedi.

GEÇMİŞİN BORCUNU TEMİZLİYORUM

Aziz Yıldırım: "141 milyon euro harcamışlar. Stadyumun isim hakkı, forma... 141 milyon euro alıp yemişler. Geldiğimden bu yana 217 milyon euro para soktum, 186 milyon harcadım. Geri kalan hepsi, geçmişin borcunu temizlemeye çalışıyorum."

1 SENEDE 536 MİLYON EURO

Aziz Yıldırım: "2025-2026... Ali Koç zamanında 12 tane transfer etmişler. 224 milyon euro. Bu oyunculara ödenecek rakam. Bonservisleri 102 milyon euro. Menajerlere 16 milyon euro, toplam 341 milyon euro. Kongrede yeni yönetim, 6 oyuncu alıyor. Maaş, vergi, bonservis... Toplam 194 milyon euro. İkisinin toplamı, vergiler dahil 536 milyon euro! Haydi buyrun buradan yakın."

ATAŞEHİR'İ KAYIŞDAĞI'NI SATTINIZ

Yıldırım, Ali Koç yönetimine sert sözlerle yüklendi ve "Aziz Yıldırım 600 milyon borç bıraktı diyorlar ya, Aziz Yıldırım olmasa bugünleri göremezdiniz. Ataşehir, Kayışdağı sattınız. Stadyum yaptım, isim haklarını sattınız, localarını, kombinelerini sattınız ancak idare ettiniz. Aziz Yıldırım hiçbirini satmadı!"