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Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'nin eski yıldızı kaleciyi çaresiz bıraktı! İşte Szymanski'nin harika golü

Fenerbahçe'nin eski yıldızı kaleciyi çaresiz bıraktı! İşte Szymanski'nin harika golü

Rennes, Fransa Ligue 1'in 8. haftasında RC Strasbourg'u evinde 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Sebastian Szymanski attığı 2 golle maçın yıldızı olurken attığı 2. golle ise gözlerin pasını sildi. İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 22:40
Fenerbahçe'nin eski yıldızı kaleciyi çaresiz bıraktı! İşte Szymanski'nin harika golü

Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Rennes, RC Strasbourg'u evinde 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Sebastian Szymanski, attığı 2 golle zaferin mimarlarından olurken kendisinin 2. takımının 3. golünü kaydederken adeta Hollandalı eski efsane futbolcu Arjen Robben'i hatırlattı. Polonyalı yıldız, 61. dakikada topu sol ayağına aldı ve ceza sahası dışından kaleciyi gafil avladı.

İŞTE O MUHTEŞEM GOL

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