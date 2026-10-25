Fenerbahçe'nin eski yıldızı kaleciyi çaresiz bıraktı! İşte Szymanski'nin harika golü

Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Rennes, RC Strasbourg'u evinde 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Sebastian Szymanski, attığı 2 golle zaferin mimarlarından olurken kendisinin 2. takımının 3. golünü kaydederken adeta Hollandalı eski efsane futbolcu Arjen Robben'i hatırlattı. Polonyalı yıldız, 61. dakikada topu sol ayağına aldı ve ceza sahası dışından kaleciyi gafil avladı.
İŞTE O MUHTEŞEM GOL
👀 Sebastian Szymanski'den olağanüstü gol! #Ligue1McDonalds #beINSPORTS https://t.co/xiUb8Azx7K— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 25, 2026