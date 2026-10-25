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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'de savunma belirsizliği! İsmail Kartal kime şans verecek?

Fenerbahçe'de savunma belirsizliği! İsmail Kartal kime şans verecek?

Fenerbahçe'de dev derbi öncesi stoper belirsizliği sürüyor. Teknik direktör İsmaik Kartal, Skriniar'ın yanında kimin oynayacağına henüz karar vermedi. Kojo Oppong, Mert Müldür ve Archie Brown seçenekler arasında yer alıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 14:21
Fenerbahçe'de savunma belirsizliği! İsmail Kartal kime şans verecek?

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.

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Fenerbahçe'de savunma belirsizliği! İsmail Kartal kime şans verecek?

Ancak dev müsabaka öncesi sarı-lacivertlilerde savunma hattındaki belirsizlik sürüyor.

Fenerbahçe'de savunma belirsizliği! İsmail Kartal kime şans verecek?

Teknik direktör İsmail Kartal, Milan Skriniar'ın yanına kimin görev yapacağı konusunda henüz kararını vermedi.

Fenerbahçe'de savunma belirsizliği! İsmail Kartal kime şans verecek?

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'de Kojo Oppong'un, Slovak stoperle birlikte ilk 11'de oynama ihtimalinin yüzde 50 olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de savunma belirsizliği! İsmail Kartal kime şans verecek?

Sarı-Lacivertliler'de Mert Müldür'ün de stoperde görev yapabileceği belirtildi.

Fenerbahçe'de savunma belirsizliği! İsmail Kartal kime şans verecek?

Stoper bölgesinde forma şansı bulabileceği düşünülen isimlerin arasında Archie Brown'da yer alıyor.

Fenerbahçe'de savunma belirsizliği! İsmail Kartal kime şans verecek?

Brown'ın stoperde oynaması durumunda sol bekte Levent Mercan'ın forma giymesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de savunma belirsizliği! İsmail Kartal kime şans verecek?

Teknik heyetin, oyuncuların son durumunu değerlendirerek kararını vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de savunma belirsizliği! İsmail Kartal kime şans verecek?

Savunmanın merkezinde yapılacak tercihin derbi planını da etkileyeceği düşünülüyor.

Fenerbahçe'de savunma belirsizliği! İsmail Kartal kime şans verecek?

Kanarya'da son taktik çalışmanın ardından savunmadaki belirsizliğin ortadan kalkması hedefleniyor.

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