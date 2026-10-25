Fenerbahçe'de savunma belirsizliği! İsmail Kartal kime şans verecek?
Fenerbahçe'de dev derbi öncesi stoper belirsizliği sürüyor. Teknik direktör İsmaik Kartal, Skriniar'ın yanında kimin oynayacağına henüz karar vermedi. Kojo Oppong, Mert Müldür ve Archie Brown seçenekler arasında yer alıyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 14:21
Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'de Kojo Oppong'un, Slovak stoperle birlikte ilk 11'de oynama ihtimalinin yüzde 50 olduğu öğrenildi.
Sarı-Lacivertliler'de Mert Müldür'ün de stoperde görev yapabileceği belirtildi.
Stoper bölgesinde forma şansı bulabileceği düşünülen isimlerin arasında Archie Brown'da yer alıyor.
Brown'ın stoperde oynaması durumunda sol bekte Levent Mercan'ın forma giymesi bekleniyor.
Teknik heyetin, oyuncuların son durumunu değerlendirerek kararını vermesi bekleniyor.
Savunmanın merkezinde yapılacak tercihin derbi planını da etkileyeceği düşünülüyor.
Kanarya'da son taktik çalışmanın ardından savunmadaki belirsizliğin ortadan kalkması hedefleniyor.
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