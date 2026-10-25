Dev derbi öncesi rakamlar Fenerbahçe'den yana! İşte dikkat çeken o istatistikler
Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken istatistikler ortaya çıktı. Puan tablosunda sarı-kırmızılılar önde olsa da, oynanan ilk 8 haftalık periyotta Fenerbahçe 20 verinin 12'sinde rakibine üstünlük kurarak %50'lik bir fark yakaladı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 06:50
Sarı-lacivertliler, futbol istatistiklerinde öne çıkan 20 ana verinin tam 12'sinde ezeli rakibine üstünlük kurmayı başarmış durumda.
Galatasaray ise geride kalan haftalarda sadece 8 datada Fenerbahçe'yi geride bırakabildi ve bu durum sarı-lacivertlilerin rakibine %50'lik bir oranla önde olduğunu kanıtladı.
İlk 8 haftalık periyotta Fenerbahçe; rakibinden daha fazla gol atmayı başardı, kalesinde daha az gol gördü ve maç başına yakaladığı büyük şansları gole çevirmede üstünlük kurdu.
Aynı zamanda pas kalitesi ve organizasyon becerisi konusunda da sarı-lacivertli ekibin oyuncularının daha maharetli bir görüntü çizdiği veriler arasında yer alıyor.
Fenerbahçe'nin bu sezonki başarısında en büyük pay sahiplerinden biri olan Vedat Muriç, kaydettiği 7 golle takımın en skorer ismi olarak sırtlamaya devam ediyor.
Sarı-lacivertli takımda Vedat Muriç'in yanı sıra Mason Greenwood 4 gol atarken; Marco Asensio, Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci de ikişer kez fileleri havalandırdı.
Toplamda 9 farklı futbolcunun gol sevinci yaşadığı Fenerbahçe, RAMS Park'taki dev derbi öncesi istatistiklerde üstünlüğü elinde bulunduruyor.
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