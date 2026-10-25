Dev derbi öncesi rakamlar Fenerbahçe'den yana! İşte dikkat çeken o istatistikler

Aynı zamanda pas kalitesi ve organizasyon becerisi konusunda da sarı-lacivertli ekibin oyuncularının daha maharetli bir görüntü çizdiği veriler arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'nin bu sezonki başarısında en büyük pay sahiplerinden biri olan Vedat Muriç, kaydettiği 7 golle takımın en skorer ismi olarak sırtlamaya devam ediyor.