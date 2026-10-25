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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Dev derbi öncesi rakamlar Fenerbahçe'den yana! İşte dikkat çeken o istatistikler

Dev derbi öncesi rakamlar Fenerbahçe'den yana! İşte dikkat çeken o istatistikler

Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken istatistikler ortaya çıktı. Puan tablosunda sarı-kırmızılılar önde olsa da, oynanan ilk 8 haftalık periyotta Fenerbahçe 20 verinin 12'sinde rakibine üstünlük kurarak %50'lik bir fark yakaladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 06:50
Vedat Muriç sırtladı, istatistikler Fenerbahçe dedi! Dev derbi öncesi rakamlar Fenerbahçe'den yana

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının iki büyük adayı Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın RAMS Park'ta kozlarını paylaşmak için sahaya çıkıyor.

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Vedat Muriç sırtladı, istatistikler Fenerbahçe dedi! Dev derbi öncesi rakamlar Fenerbahçe'den yana

Her iki ezeli rakip de zorlu 90 dakikadan zaferle ayrılmayı hedeflese de, maç öncesi ortaya çıkan istatistiki veriler oldukça dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor.

Vedat Muriç sırtladı, istatistikler Fenerbahçe dedi! Dev derbi öncesi rakamlar Fenerbahçe'den yana

Puan cetvelinde Galatasaray rakibinden puan olarak önde yer almasına rağmen, yeşil sahadaki genel rakamlar Fenerbahçe'den yana.

Vedat Muriç sırtladı, istatistikler Fenerbahçe dedi! Dev derbi öncesi rakamlar Fenerbahçe'den yana

Sarı-lacivertliler, futbol istatistiklerinde öne çıkan 20 ana verinin tam 12'sinde ezeli rakibine üstünlük kurmayı başarmış durumda.

Vedat Muriç sırtladı, istatistikler Fenerbahçe dedi! Dev derbi öncesi rakamlar Fenerbahçe'den yana

Galatasaray ise geride kalan haftalarda sadece 8 datada Fenerbahçe'yi geride bırakabildi ve bu durum sarı-lacivertlilerin rakibine %50'lik bir oranla önde olduğunu kanıtladı.

Vedat Muriç sırtladı, istatistikler Fenerbahçe dedi! Dev derbi öncesi rakamlar Fenerbahçe'den yana

İlk 8 haftalık periyotta Fenerbahçe; rakibinden daha fazla gol atmayı başardı, kalesinde daha az gol gördü ve maç başına yakaladığı büyük şansları gole çevirmede üstünlük kurdu.

Vedat Muriç sırtladı, istatistikler Fenerbahçe dedi! Dev derbi öncesi rakamlar Fenerbahçe'den yana

Aynı zamanda pas kalitesi ve organizasyon becerisi konusunda da sarı-lacivertli ekibin oyuncularının daha maharetli bir görüntü çizdiği veriler arasında yer alıyor.

Vedat Muriç sırtladı, istatistikler Fenerbahçe dedi! Dev derbi öncesi rakamlar Fenerbahçe'den yana

Fenerbahçe'nin bu sezonki başarısında en büyük pay sahiplerinden biri olan Vedat Muriç, kaydettiği 7 golle takımın en skorer ismi olarak sırtlamaya devam ediyor.

Vedat Muriç sırtladı, istatistikler Fenerbahçe dedi! Dev derbi öncesi rakamlar Fenerbahçe'den yana

Sarı-lacivertli takımda Vedat Muriç'in yanı sıra Mason Greenwood 4 gol atarken; Marco Asensio, Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci de ikişer kez fileleri havalandırdı.

Vedat Muriç sırtladı, istatistikler Fenerbahçe dedi! Dev derbi öncesi rakamlar Fenerbahçe'den yana

Toplamda 9 farklı futbolcunun gol sevinci yaşadığı Fenerbahçe, RAMS Park'taki dev derbi öncesi istatistiklerde üstünlüğü elinde bulunduruyor.

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