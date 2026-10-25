Derbi sever Lukaku

Romelu Lukaku, İnter formasıyla Milan’a 5, Everton’la da Liverpool’a 3 gol attı. Gözünü G.Saray derbisine çeviren Belçikalı golcü, RAMS Park’ta ağları sarsıp ‘Gerçek Fenerli’ olmak istiyor
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 06:50
Sezon başında Napoli'den transfer edilen Romelu Lukaku, Fenerbahçe taraftarının derbide çok şey beklediği isimlerin başında geliyor... Dünyanın sayılı santrforlarından biri olan Belçikalı yıldız, birbirinden büyük kulüplerde bu tarz maçları çokça oynadı ve birçoğunda da gol sevinci yaşadı. Anderlecht'te forma giyerken ezeli rakip Club Brugge ağlarını 2 kez havalandıran Lukaku, İngiltere ve İtalya'da da derbilerde goller attı. Chelsea'de oynarken Arsenal'e karşı 1 kez gol sevinci yaşayan Belçikalı yıldız, Everton forması giyerken de Liverpool filelerini 3 defa havalandırdı. Tecrübeli santrfor, en çok derbi golünü ise İnter'le Milan'a karşı attı. Romelu, Milan ağlarına tam 5 gol bıraktı. Şimdi de gözünü Galatasaray derbisine çevirdi. 33 yaşındaki oyuncu, yarın RAMS Park'taki mücadelede Galatasaray'a karşı gol bularak 'Gerçek Fenerli' olmak istiyor.