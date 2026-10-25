CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Derbi sever Lukaku

Derbi sever Lukaku

Romelu Lukaku, İnter formasıyla Milan’a 5, Everton’la da Liverpool’a 3 gol attı. Gözünü G.Saray derbisine çeviren Belçikalı golcü, RAMS Park’ta ağları sarsıp ‘Gerçek Fenerli’ olmak istiyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 06:50
Derbi sever Lukaku
Sezon başında Napoli'den transfer edilen Romelu Lukaku, Fenerbahçe taraftarının derbide çok şey beklediği isimlerin başında geliyor... Dünyanın sayılı santrforlarından biri olan Belçikalı yıldız, birbirinden büyük kulüplerde bu tarz maçları çokça oynadı ve birçoğunda da gol sevinci yaşadı. Anderlecht'te forma giyerken ezeli rakip Club Brugge ağlarını 2 kez havalandıran Lukaku, İngiltere ve İtalya'da da derbilerde goller attı. Chelsea'de oynarken Arsenal'e karşı 1 kez gol sevinci yaşayan Belçikalı yıldız, Everton forması giyerken de Liverpool filelerini 3 defa havalandırdı. Tecrübeli santrfor, en çok derbi golünü ise İnter'le Milan'a karşı attı. Romelu, Milan ağlarına tam 5 gol bıraktı. Şimdi de gözünü Galatasaray derbisine çevirdi. 33 yaşındaki oyuncu, yarın RAMS Park'taki mücadelede Galatasaray'a karşı gol bularak 'Gerçek Fenerli' olmak istiyor.
Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Dev derbi öncesi rakamlar F.Bahçe'den yana!
Muriç'ten ses getirecek Osimhen sözleri!
DİĞER
Fenerbahçe'ye 2 yıldızdan biri imza atacak! Transferde golcü harekatı...
Fransa'da olağanüstü güvenlik önlemleri alındı! Kaos komşu ülkelere sıçradı: Gözaltılar var
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Batrakov'dan Osimhen'e övgü dolu sözler!
F.Bahçe'den yeni sözleşme hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın Başakşehir mesaisi başladı Beşiktaş'ın Başakşehir mesaisi başladı 01:02
Reis: "Tüm odağımız pazartesi günkü maçta" Reis: "Tüm odağımız pazartesi günkü maçta" 00:46
Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş'ı da yendi! Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş'ı da yendi! 00:41
Londra derbisinde kazanan Tottenham! Londra derbisinde kazanan Tottenham! 22:01
Napoli ve Roma puanları paylaştı! Napoli ve Roma puanları paylaştı! 21:49
Karagümrük, Sarıyer karşısında galip! Karagümrük, Sarıyer karşısında galip! 21:32
Daha Eski
Yunus Akgün'den flaş F.Bahçe açıklaması! Yunus Akgün'den flaş F.Bahçe açıklaması! 21:09
G.Saray derbi hazırlıklarını sürdürdü G.Saray derbi hazırlıklarını sürdürdü 21:05
Samsun'da kazanan Amed SK! Samsun'da kazanan Amed SK! 20:55
Muriç'ten ses getirecek Osimhen sözleri! Muriç'ten ses getirecek Osimhen sözleri! 20:18
Arsenal evinde kazandı! Arsenal evinde kazandı! 19:55
Bulut'tan flaş itiraf! F.Bahçe'den istediği ismi açıkladı Bulut'tan flaş itiraf! F.Bahçe'den istediği ismi açıkladı 19:48