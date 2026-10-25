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Bir adım öndeyiz

Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat Muriç, Galatasaray derbisiyle ilgili yaptığı açıklamada “İsmail hoca, derbide bizden kendimiz olmamızı istiyor. Derbide kendimizi bir adım önde görüyorum” diye konuştu

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 06:50
Bir adım öndeyiz
Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç, derbi öncesi beIN SPORTS'a konuştu. Derbiye iyi hazırlandıklarını belirten Kosovalı forvet, "Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde talihsiz bir beraberlik aldık. Bunu bir yol kazası, şanssızlık olarak değerlendirebiliriz. Yolumuza devam ediyor, derbiye de her maça olduğu gibi hazırlanmaya devam ediyoruz. İsmail hoca, derbide bizden kendimiz olmamızı istiyor. Büyük maç tecrübesi fazla futbolculara sahibiz. Derbide kendimizi bir adım önde görüyorum. Rakip stoperleri çok iyi tanıyorum. Bu yüzden iyi tanıdığım bir rakip stoper varsa ve Lukaku oynuyorsa bildiklerimi ona söylüyorum. Osimhen'in yeteneği ve futbolculuğuna saygı duyuyoruz ama eğer aynı sahadaysak ikimiz eşitiz demektir. Savunma hattımızın Osimhen'in çabukluğunu kapatıp üstünlük kurabileceğini düşünüyorum. Çok güçlü ve iyi bir oyuncu ama takım arkadaşlarıma güveniyorum" ifadelerini kullandı.
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