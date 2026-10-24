CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Vedat Muriç'ten ses getirecek Osimhen sözleri! 'İyi bir oyuncu ama...'

Vedat Muriç'ten ses getirecek Osimhen sözleri! "İyi bir oyuncu ama..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, pazartesi günü oynayacakları Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tecrübeli golcü, sarı-kırmızılıların Nijeryalı süper yıldızı Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 20:18
Vedat Muriç'ten ses getirecek Osimhen sözleri! "İyi bir oyuncu ama..."

Trendyol Süper Lig'in 9. haftası dev bir derbiye sahne olacak.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Vedat Muriç'ten ses getirecek Osimhen sözleri! "İyi bir oyuncu ama..."

İki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak.

Vedat Muriç'ten ses getirecek Osimhen sözleri! "İyi bir oyuncu ama..."

26 Ekim Pazartesi günü oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Vedat Muriç'ten ses getirecek Osimhen sözleri! "İyi bir oyuncu ama..."

Kritik mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.

Vedat Muriç'ten ses getirecek Osimhen sözleri! "İyi bir oyuncu ama..."

Mücadele öncesi Galatasaray, topladığı 19 puanla zirvede bulunuyor. 16 puanlı Fenerbahçe ise 3. sırada yer alıyor.

Vedat Muriç'ten ses getirecek Osimhen sözleri! "İyi bir oyuncu ama..."

Sarı-lacivertlilerin golcü futbolcusu Vedat Muriç, dev derbi öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Vedat Muriç'ten ses getirecek Osimhen sözleri! "İyi bir oyuncu ama..."

Tecrübeli santrfor, Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Vedat Muriç'ten ses getirecek Osimhen sözleri! "İyi bir oyuncu ama..."

beIN SPORTS'a konuşan Muriç'in açıklamaları şu şekilde:

Vedat Muriç'ten ses getirecek Osimhen sözleri! "İyi bir oyuncu ama..."

"SLAVIA PRAG MAÇI YOL KAZASIYDI"

"Derbiye iyi hazırlanıyoruz. Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde talihsiz bir beraberlik aldık. Gönül isterdi ki o maçı seyircimiz önünde kazanıp derbiye çok daha iyi bir şekilde hazırlanalım. Ancak bunu bir yol kazası, şanssızlık olarak değerlendirebiliriz. Biz yine aynı şekilde yolumuza devam ediyor, derbiye de her maça olduğu gibi hazırlanmaya devam ediyoruz."

Vedat Muriç'ten ses getirecek Osimhen sözleri! "İyi bir oyuncu ama..."

"DERBİDE BİR ADIM ÖNDEYİZ"

"Taktiksel anlamda İsmail hocanın bizden istedikleri belli. Onun direktiflerini sahada uygulayacak yeteneğe, tecrübeye ve kaliteye sahip olduğumuzu düşünüyorum. İsmail hoca, derbide bizden kendimiz olmamızı istiyor. Derbide bir adım öndeyiz."

Vedat Muriç'ten ses getirecek Osimhen sözleri! "İyi bir oyuncu ama..."

"LUKAKU'YA BİLDİKLERİMİ SÖYLÜYORUM"

"Lukaku ile konuşuyoruz. Yanılmıyorsam 6-7 yıl Avrupa'da oynadım ama Türkiye Ligi'nden bir türlü kopamadım. Fenerbahçe'nin maçlarını tabii ki takip ediyordum. Sadece Fenerbahçe'yi değil, bütün Anadolu kulüplerini de takip ediyordum. Geldiğimde sanki daha önce de buradaymışım gibi hissettim. Rakip stoperleri çok iyi tanıyorum. Bu yüzden iyi tanıdığım bir rakip stoper varsa ve Lukaku oynuyorsa bildiklerimi ona söylüyorum."

Vedat Muriç'ten ses getirecek Osimhen sözleri! "İyi bir oyuncu ama..."

"OSIMHEN İYİ BİR OYUNCU AMA..."

"Osimhen'i herkes tanıyor. Yıllardır Avrupa'da sonra geldi Türkiye'de başarılara imza attı. Yeteneğine ve futbolculuğuna saygı duyuyoruz ama maçta eğer aynı sahadaysak ikimiz eşitiz demektir. Rakip kim olursa olsun. O yüzden orada savunma hattımızın Osimhen'in çabukluğunu kapatıp üstünlük kurabileceğini düşünüyorum. Çok güçlü ve iyi bir oyuncu ama ben kendi takım arkadaşlarıma güveniyorum."

Aziz Yıldırım: Mayıs'tan sonra yokum!
Batrakov'dan Osimhen'e övgü dolu sözler!
DİĞER
Büyük acı! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın 3 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti!
Başkan Erdoğan'dan kimliksizleştirme siyasetine tepki! Bu zihniyete fırsat vermeyeceğiz
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den yeni sözleşme hamlesi!
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Muriç'ten ses getirecek Osimhen sözleri! Muriç'ten ses getirecek Osimhen sözleri! 20:18
Arsenal evinde kazandı! Arsenal evinde kazandı! 19:55
Bulut'dan flaş itiraf! F.Bahçe'den istediği ismi açıkladı Bulut'dan flaş itiraf! F.Bahçe'den istediği ismi açıkladı 19:48
Batrakov'dan Osimhen'e övgü dolu sözler! Batrakov'dan Osimhen'e övgü dolu sözler! 18:50
Muğlaspor farklı kazandı! Muğlaspor farklı kazandı! 18:35
Samsunspor-Amed SK | CANLI Samsunspor-Amed SK | CANLI 18:32
Daha Eski
Erzurumspor FK deplasmanda kazandı! Erzurumspor FK deplasmanda kazandı! 17:54
Emre Belözoğlu: Bugün kazanmak önemliydi Emre Belözoğlu: Bugün kazanmak önemliydi 17:10
Elche deplasmanda 3 golle galip! Elche deplasmanda 3 golle galip! 17:03
Aston Villa'dan Man. City'nin yenilmezlik serisine son! Aston Villa'dan Man. City'nin yenilmezlik serisine son! 16:47
F.Bahçe derbi hazırlıklarını sürdürdü! F.Bahçe derbi hazırlıklarını sürdürdü! 16:38
Ümraniyespor evinde rahat kazandı! Ümraniyespor evinde rahat kazandı! 16:11