Kartal Aslan'ı avlıyor

Sezona İsmail Kartal önderliğinde şampiyonluk parolasıyla başlayan ve tam 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi başaran Fenerbahçe, bu hafta ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerin başında 4'üncü kez gelen 65 yaşındaki çalıştırıcı, Rams Park'taki mücadele öncesinde tüm planlarını galibiyet üzerine yapıyor. A, B ve C planı belirleyen ve de bunun üzerinde çalışan Kartal'ın Galatasaray'a karşı ise şansı tutuyor. Tecrübeli çalıştırıcı, ezeli rakibine karşı Fenerbahçe'nin başında 7 maç oynadı.

KAZANMA ORANI YÜKSEK

İsmail Kartal, bu karşılaşmaların 4'ünden galibiyetle ayrılarak tam % 57.1 kazanma oranı yakaladı. Kalan üç maçın 1'inden beraberlikle ayrılan tecrübeli çalıştırıcı, iki karşılaşmayı ise kaybetti. Kartal, Fenerbahçe'nin başında Galatasaray'a karşı ilk yenilgisini 2014-15 sezonunda 2-1'lik skorla aldı. Diğeri 2023-2024'teki Süper Kupa finali... O maça; Fenerbahçe U19 takımıyla başlayıp, 1'inci dakikada sahadan çekildiği için sarı-lacivertliler, hükmen 3-0 mağlup sayılmış, Galatasaray kupayı almıştı.

RESMİ OLARAK YENİLGİSİ YOK

İsmail Kartal, F.Bahçe'nin teknik direktörü olarak Okan Buruk'un G.Saray'ına karşı 3 maç oynadı. Kartal, bu maçların 1'inden galibiyetle ayrıldı ve birinde de berabere kaldı. Kartal, Buruk'a karşı tek yenilgisini Süper Kupa finalinde sahadan çekildiği için hükmen aldı. Normal durumda ise yenilgisi yok.

EN SON YİNE KARTAL YENDİ

Galatasaray, 2023-2024 sezonundan bu yana şu ana kadar evinde oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. 39 maçtır Rams Park'ta oynadığı Süper Lig karşılaşmalarını kaybetmeyen sarı-kırmızılıları en son 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe yendi. Sarı-lacivertlilerin başında bulunan isim ise; İsmail Kartal'dı... Galatasaray'ı evinde en son deviren teknik direktör şu anda da Fenerbahçe'nin başında.