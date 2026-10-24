Kaptanlar dümene geçti

Şampiyonlar Ligi'ndeki Slavia Prag maçında istediği sonucu alamayan F.Bahçe'de tüm gözler G.Saray derbisine çevrildi. Bu kritik mücadele öncesinde de takım kaptanları Mert Hakan Yandaş ile Milan Skriniar dümene geçti. Samandıra'da takımı toplayan ikili, G.Saray mücadelesinin önemini arkadaşlarına anlatıyor. Özellikle Mert Hakan'ın, "Şampiyonlar Ligi'nde aldığımız bu sonuçları ancak G.Saray'ı yenerek telafi edebiliriz. Kazanarak hem taraftarımızın gönlünü alırız hem de puan sıralamasında rakibimizin önüne geçeriz. Ayrıca psikolojik üstünlük de bize geçer. Bu şansı iyi değerlendirmeliyiz" dediği öğrenildi. Skriniar'ın da yabancı oyuncuları ayrıca motive ettiği belirtildi. Mert Hakan'ın derbi gününe kadar arkadaşlarını motive etmeye devam edeceği de gelen haberler arasında.

KADRODA OLACAK

Aldığı ceza 4 Ekim'de biten ve Alanyaspor mücadelesiyle birlikte sahalara geri dönen Mert Hakan Yandaş'ın G.Saray derbisinin kadrosunda olacağı belirtildi. İsmail Kartal, tecrübeli futbolcuyu G.Saray karşısında psikolojik bir etken olarak görüyor.