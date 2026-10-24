Sarı-Lacivertliler'in RAMS Park'taki son iki derbi galibiyetinde de benzer bir plan öne çıktı.

Fenerbahçe, bu maçlarda topa rakibinden daha az sahip oldu. Kanarya, pazartesi günü de aynı oyun anlayışıyla sahaya çıkıp galibiyet arayacak.