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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe İsmail Kartal derbi planını belirledi! İşte Fenerbahçe'nin RAMS Park taktiği

İsmail Kartal derbi planını belirledi! İşte Fenerbahçe'nin RAMS Park taktiği

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal galibiyet için planını belirledi. İşte sarı lacivertlilerin RAMS Park planı... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 06:50
İsmail Kartal derbi planını belirledi! İşte Fenerbahçe'nin RAMS Park taktiği

Fenerbahçe pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray derbisine odaklandı.

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İsmail Kartal derbi planını belirledi! İşte Fenerbahçe'nin RAMS Park taktiği

Takvim'de yer alan habere göre; teknik direktör İsmail Kartal, takımını kontrollü bir oyuna hazırlıyor.

İsmail Kartal derbi planını belirledi! İşte Fenerbahçe'nin RAMS Park taktiği

Sarı-Lacivertliler, topu rakibe bırakıp hızlı hücumlarla gol arayacak.

İsmail Kartal derbi planını belirledi! İşte Fenerbahçe'nin RAMS Park taktiği

Kanarya, derbide kazanmak istiyor. Ancak İsmail Kartal, kontrollü oyundan vazgeçmeyecek.

İsmail Kartal derbi planını belirledi! İşte Fenerbahçe'nin RAMS Park taktiği

Sarı-Lacivertliler, rakibin topa sahip olmasına izin verecek.

İsmail Kartal derbi planını belirledi! İşte Fenerbahçe'nin RAMS Park taktiği

Kazanılan toplarla hızlı çıkıp gol fırsatları yakalamaya çalışacak.

İsmail Kartal derbi planını belirledi! İşte Fenerbahçe'nin RAMS Park taktiği

Sarı-Lacivertliler'in RAMS Park'taki son iki derbi galibiyetinde de benzer bir plan öne çıktı.

İsmail Kartal derbi planını belirledi! İşte Fenerbahçe'nin RAMS Park taktiği

Fenerbahçe, bu maçlarda topa rakibinden daha az sahip oldu. Kanarya, pazartesi günü de aynı oyun anlayışıyla sahaya çıkıp galibiyet arayacak.

İsmail Kartal derbi planını belirledi! İşte Fenerbahçe'nin RAMS Park taktiği

Sarı-Lacivertli ekip, rakibin savunmada bırakacağı boşlukları değerlendirmeyi hedefliyor.

İsmail Kartal derbi planını belirledi! İşte Fenerbahçe'nin RAMS Park taktiği

Özellikle hızlı hücumlarla Galatasaray savunmasını hazırlıksız yakalamak isteyen Fenerbahçe, bulacağı fırsatları gole çevirmeye çalışacak.

İsmail Kartal derbi planını belirledi! İşte Fenerbahçe'nin RAMS Park taktiği

İsmail Kartal, oyuncularından maç boyunca disiplinli kalmalarını ve savunma güvenliğini elden bırakmamalarını isteyecek.

İsmail Kartal derbi planını belirledi! İşte Fenerbahçe'nin RAMS Park taktiği

HEDEF 3 PUAN!

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde kontrollü oyun ve hızlı hücumlarla sonuca gitmeyi hedefliyor.

İsmail Kartal derbi planını belirledi! İşte Fenerbahçe'nin RAMS Park taktiği

İsmail Kartal'ın öğrencileri, maçta savunma disiplinini korumak istiyor.

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