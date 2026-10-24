İsmail Kartal derbi planını belirledi! İşte Fenerbahçe'nin RAMS Park taktiği
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal galibiyet için planını belirledi. İşte sarı lacivertlilerin RAMS Park planı... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 06:50
Kanarya, derbide kazanmak istiyor. Ancak İsmail Kartal, kontrollü oyundan vazgeçmeyecek.
Sarı-Lacivertliler, rakibin topa sahip olmasına izin verecek.
Kazanılan toplarla hızlı çıkıp gol fırsatları yakalamaya çalışacak.
Sarı-Lacivertliler'in RAMS Park'taki son iki derbi galibiyetinde de benzer bir plan öne çıktı.
Fenerbahçe, bu maçlarda topa rakibinden daha az sahip oldu. Kanarya, pazartesi günü de aynı oyun anlayışıyla sahaya çıkıp galibiyet arayacak.
Sarı-Lacivertli ekip, rakibin savunmada bırakacağı boşlukları değerlendirmeyi hedefliyor.
Özellikle hızlı hücumlarla Galatasaray savunmasını hazırlıksız yakalamak isteyen Fenerbahçe, bulacağı fırsatları gole çevirmeye çalışacak.
İsmail Kartal, oyuncularından maç boyunca disiplinli kalmalarını ve savunma güvenliğini elden bırakmamalarını isteyecek.
HEDEF 3 PUAN!
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde kontrollü oyun ve hızlı hücumlarla sonuca gitmeyi hedefliyor.
İsmail Kartal'ın öğrencileri, maçta savunma disiplinini korumak istiyor.
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