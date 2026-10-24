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Anasayfa Fenerbahçe Guendouzi’ye özel görev

Guendouzi’ye özel görev

İsmail Kartal, Guendouzi’ye Galatasaray’ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov’a adım attırmama görevini verdi. Fransız yıldız, Batrakov’a zamk gibi yapışacak ve pas aksiyonlarını engelleyecek

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 06:50
Guendouzi’ye özel görev

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde oyuncuların görevleri belirlenmeye başladı. Rakibinin artılarını eksilerini analiz eden ve öğrencilerine tane tane anlatan teknik direktör İsmail Kartal, Archie Brown'dan sonra Matteo Guendouzi'ye de dev derbide özel görev verdi. Fransız yıldız, sarıkırmızılıların on numarası Aleksey Batrakov'a adım attırmayacak ve rakibine 90 dakika boyunca adeta zamp gibi yapışacak.

10'U ENGELLE

Teknik direktör İsmail Kartal'ın bu konuda Guendouzi'yle yaptığı görüşmede; "Son haftalarda Galatasaray'ın hücumdaki başlangıçlarında Batrakov var. Sen maçın başından sonuna kadar onunla adam adama oynayacaksın. Savunma arkasına pas atmasını ve geriden oyun kurmasını engelleyeceksin. Planımızın en önemli noktalarından biri de bu" dediği öğrenildi. Kartal, Guendouzi'den de söz aldı.

GEÇEN SEZON TAKIMIN EN İYİSİYDİ

Fenerbahçe, geçen sezon Rams Park'ta G.Saray'a 3-0 mağlup oldu. Ancak takımı adına ayakta kalan tek isim Guendouzi'ydi. Girdiği ikili mücadelelerin %60'ını kazanan Fransız yıldız, %84 oranında pas isabeti yakalamış ve 7 reytingle takımın en iyi ismi olmuştu.

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