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Ziraat Türkiye Kupası
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Fenerbahçe'nin net borcu belli oldu!

Fenerbahçe’de düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda mali durum masaya yatırıldı. Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, kulübün Ağustos 2026 dönemi net borç miktarının 164 milyon euro olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 11:38 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2026 13:06
Fenerbahçe'nin net borcu belli oldu!

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor. Toplantıda kulübün mali durumuna ilişkin açıklamalarda bulunulurken, net borç miktarı da kamuoyuyla paylaşıldı.

Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, kulübün Ağustos 2026 itibarıyla net borcunun 164 milyon euro olduğunu açıkladı.

Toplantıya Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve Divan Kurulu üyeleri katıldı.

Kulübün mali durumunun ele alındığı toplantıda açıklanan borç rakamı, gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu.

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