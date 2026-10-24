Sezona İsmail Kartal önderliğinde şampiyonluk parolasıyla başlayan ve tam 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi başaran Fenerbahçe, bu hafta ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak.

Sarı-lacivertlilerin başında 4'üncü kez gelen 65 yaşındaki çalıştırıcı, Rams Park'taki mücadele öncesinde tüm planlarını galibiyet üzerine yapıyor.