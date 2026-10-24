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Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'de derbi öncesi flaş istatistik! İsmail Kartal kaybetmiyor

Fenerbahçe'de derbi öncesi flaş istatistik! İsmail Kartal kaybetmiyor

Fenerbahçe'de Galatassaray derbisi öncesi Teknik Direktör İsmail Kartal ile ilgili ortaya çıkan istatistik dikkat çekti. 65 yaşındaki teknik adam, ezeli rakibine karşı çıktığı 7 maçın 4'ünü kazanırken sadece 2 defa sarı-kırmızılılara boyun eğdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 11:18
Fenerbahçe'de derbi öncesi flaş istatistik! İsmail Kartal kaybetmiyor

Sezona İsmail Kartal önderliğinde şampiyonluk parolasıyla başlayan ve tam 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi başaran Fenerbahçe, bu hafta ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak.

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Fenerbahçe'de derbi öncesi flaş istatistik! İsmail Kartal kaybetmiyor

Sarı-lacivertlilerin başında 4'üncü kez gelen 65 yaşındaki çalıştırıcı, Rams Park'taki mücadele öncesinde tüm planlarını galibiyet üzerine yapıyor.

Fenerbahçe'de derbi öncesi flaş istatistik! İsmail Kartal kaybetmiyor

A, B ve C planı belirleyen ve de bunun üzerinde çalışan Kartal'ın Galatasaray'a karşı ise şansı tutuyor. Tecrübeli çalıştırıcı, ezeli rakibine karşı Fenerbahçe'nin başında 7 maç oynadı.

Fenerbahçe'de derbi öncesi flaş istatistik! İsmail Kartal kaybetmiyor

KAZANMA ORANI YÜKSEK

İsmail Kartal, bu karşılaşmaların 4'ünden galibiyetle ayrılarak tam % 57.1 kazanma oranı yakaladı. Kalan üç maçın 1'inden beraberlikle ayrılan tecrübeli çalıştırıcı, iki karşılaşmayı ise kaybetti.

Fenerbahçe'de derbi öncesi flaş istatistik! İsmail Kartal kaybetmiyor

Kartal, Fenerbahçe'nin başında Galatasaray'a karşı ilk yenilgisini 2014-15 sezonunda 2-1'lik skorla aldı. Diğeri 2023-2024'teki Süper Kupa finali...

Fenerbahçe'de derbi öncesi flaş istatistik! İsmail Kartal kaybetmiyor

O maça; Fenerbahçe U19 takımıyla başlayıp, 1'inci dakikada sahadan çekildiği için sarı-lacivertliler, hükmen 3-0 mağlup sayılmış, Galatasaray kupayı almıştı.

Fenerbahçe'de derbi öncesi flaş istatistik! İsmail Kartal kaybetmiyor

RESMİ OLARAK YENİLGİSİ YOK

İsmail Kartal, F.Bahçe'nin teknik direktörü olarak Okan Buruk'un G.Saray'ına karşı 3 maç oynadı. Kartal, bu maçların 1'inden galibiyetle ayrıldı ve birinde de berabere kaldı.

Fenerbahçe'de derbi öncesi flaş istatistik! İsmail Kartal kaybetmiyor

Kartal, Buruk'a karşı tek yenilgisini Süper Kupa finalinde sahadan çekildiği için hükmen aldı. Normal durumda ise yenilgisi yok.

Fenerbahçe'de derbi öncesi flaş istatistik! İsmail Kartal kaybetmiyor

EN SON YİNE KARTAL YENDİ

Galatasaray, 2023-2024 sezonundan bu yana şu ana kadar evinde oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. 39 maçtır Rams Park'ta oynadığı Süper Lig karşılaşmalarını kaybetmeyen sarı-kırmızılıları en son 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe yendi.

Fenerbahçe'de derbi öncesi flaş istatistik! İsmail Kartal kaybetmiyor

Sarı-lacivertlilerin başında bulunan isim ise; İsmail Kartal'dı. Galatasaray'ı evinde en son deviren teknik direktör şu anda da Fenerbahçe'nin başında.

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