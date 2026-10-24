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F.Bahçe Mutlu

Basketbol Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Yunanistan’ın Olympiakos takımını 64-61 yendi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 06:50
F.Bahçe Mutlu
Basketbol Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımını 64-61 yendi. Maça kötü başlayan ve ilk periyodu 20-8 geride geçen sarı-lacivertliler, devreyi de 34-24 yenik kapadı. İkinci yarıya iyi başlamasına rağmen üçüncü periyodu da 49-45 geride geçen temsilcimiz son çeyrekte muhteşem performans sergileyerek son dakikada 62-61 öne geçti. Maçtaan 64-61 galip ayrılan Fenerbahçe 6. galibiyetine ulaşırken, Olympiakos ise 2. yenilgisini yaşadı.
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