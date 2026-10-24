Aziz Yıldırım: Mayıs'tan sonra yokum!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

İŞTE YILDIRIM'IN AÇIKLAMALAR

"ŞİŞİREBİLDİĞİNİZ KADAR ŞİŞİRİN"

"Ben öyle uzun uzun anlatıp da konuları uzatıp 4-5'e kadar konuşayım diye konuşmayacağım. Siz de konuşmaları buna göre yapın. Arkadaşlar geldi ve raporları okudu. Dün akşam 8'de falan ben de müdahil oldum. Yeni bir kanun çıkmış, ona göre hazırlıyorlar. İstediğiniz gibi oynarsınız, önemli olan gerçek nedir bilmek, bunu bilmek. Şişirebildiğiniz kadar şişirin, gerçek değil. Tanju Bey burada gerçeği ifade etti."

"MAYIS'TAN SONRA YOKUM"

"Mayıstan sonra ben yokum, bir daha bu kulübün içine gelmem! Neden olduğunu da anlatacağım. Rica ediyorum sizden, kulübünüze sahip çıkın!"

"BEN NEDEN GELEYİM BURAYA?"

"60 bin 65 kişi üyemiz var. Bunun 6 bin kişisi aidat borcunu ödememiş, 54 bin kişi ödemiş. Yüksek Divan Kurulu'ya geldik. Aidat borcu olmayan üye sayısı 5416. Aidat borcu 669, toplam 6085. Divan Kurulları, kanunda yoktur. Bizim Medeni Kanun'da yoktur. Bunu bütün kulüpler, gelip kulüplerin durumlarıyla ilgili konuşmak için, aydınlatmak için bir araya gelmesi sağlanan bir kurumdur. Aklı selim insanların olması gereken kurumdur. 6085 kişi var, bunun 5416'sı buraya katılma hakkına sahip. Kaç kişiyiz? Ben sabah geldiğimde aldığım rakam 318'di, şimdi 350 kişidir. Ben neden geleyim buraya?"

"KULÜBE SAHİP ÇIKMIYORLAR"

"Ben ayda bir sizinle toplantı yapacağım, aynı burada anlattığım şeyleri anlatacağım. Öbürlerine gerek yok, kulübe sahip çıkmıyorlar. Gelin burada fikirlerinizi söyleyin! Bana değil, ben yarın yokum!"

"TELEVİZYONA ÇIKMAK İÇİN KONUŞUYORLAR"

"Neredeler, neredeyiz, ayıp ya! Bugün aynı insanları görüyorum. Televizyondan yayınları da kaldıracağız. Sayın başkan kaldırın. İnsanlar televizyona çıkmak için konuşuyor, kulübün dertleri için kimse konuşmuyor. Ben 6-7 ay sonra yokum!"

"BEN OLMASAM BUGÜNLERİ GÖREMEZDİNİZ"

"Geçen sene... Çıkarttırdım. Aziz Yıldırım 600 milyon borç bıraktı diyorlar ya, Aziz Yıldırım olmasa bugünleri göremezdiniz. Onu da bilin. Ataşehir, Kayışdağı sattınız. Stadyum yaptım, isim haklarını sattınız, localarını, kombinelerini sattınız ancak idare ettiniz. Aziz Yıldırım hiçbirini satmadı! Aziz Yıldırım 2018'de giderken 2 milyon euro borç bıraktı. Hesaplar burada, elimde."

"TABLO İYİ DEĞİL"

"Siz ne yaptınız? 2018 yılında Aziz Yıldırım'ın bonservisini ödediği 4 oyuncuyu sattınız ve 45 milyon euro girdi sağladınız. Sonra ne yaptınız? Sonra o oyuncuları sattınız, borç duruyor, aldığınız paraları yediniz! Tablo iyi değil, haberiniz olsun. 170 milyon euro civarında biz buraya para sokmaya çalışıyoruz sponsor olarak, soktuk da bir kısmını. Anca öyle bir kısmı hallettik."

"38 MİLYON EURO KASADA"

"Son durum.. Biz 217 milyon euro kulübe para sokmuşuz 22 Ekim itibarıyla. Bunun karşılığında da biz 186 milyon 304 bin euro da harcamışız. 38 milyon euro da kasada para, bilginiz olsun. Gelin, inceleyin. Hep Aziz Yıldırım borçlarıyla gitmeyin hayata. Bu arkadaşlar ne yapmış, nasıl bırakmış, lütfen inceleyin."

"TOPLAM 217 MİLYON EURO İLE..."

"2024-2025 sezonunda 21 tane transfer yapılmış. Bundan 2 sene önce 21 oyuncu transfer edilmiş. Bunların brüt maaşları, 129 milyon euro. 82 milyon euro da bonservis. 6 milyona yakın da menajerlik ücreti. Bunları lütfen aklınızda tutun. Toplam 217 milyon euro ile Fenerbahçe transferi kapatmış."

"GELDİĞİMDEN BERİ ÖDÜYORUM"

"2025-2026... Ali Koç zamanında 12 tane transfer etmişler. Ödedikleri %40 vergi dahil, 224 milyon euro. Bu oyunculara ödenecek rakam. Bonservisleri 102 milyon euro. Menajerlere yaklaşık 16 milyon euro, toplam 341 milyon euro. Ne zaman, geçen sene eylül ayına kadar, kongreye kadar. Kongrede yeni yönetim, 6 oyuncu alıyor. 125 milyon vergiler dahil maliyeti, bonservisi 60 milyon euro, menajerler 9 milyon euro, toplam 194 milyon euro. İkisinin toplamı, eylül ayında, geçen sene hazirandan başlayıp eylülün sonuna kadar yapılan transfer bedeli, vergiler dahil 536 milyon euro! Haydi buyrun buradan yakın, karşılığı nerede, geldiğimden beri ödüyorum!"

"BİZİM TRANSFERLERİ KARŞILIYORUZ AMA..."

"Benim transferlerimle ilgili... 5 oyuncu aldık. Toplam 134 milyon euro brüt maaşları, 77 milyon bonservisleri, 6 milyon menajerlik ücretleridir. Toplam vergiler dahil hepsi 218 milyon euro. Zaten biz bu kadar parayı biz sponsorlarla içeriye soktuk. Biz, bizim transferleri karşılıyoruz ama öbürlerini karşılayamıyoruz. Haberiniz olsun."

"SONRAKİ DİVANDA GELİN KONUŞALIM"

"141 milyon euro harcamışlar. Stadyumun isim hakkı, forma... 141 milyon euro alıp yemişler. Bunları söylemem lazım ama gelin sahip çıkın kulübe. Öğrenin, buraya gelip dinlemeyin sadece. Anlattılar, kopya çekin, sonraki divanda gelin konuşalım."

"GEÇMİŞİN BORCUNU TEMİZLEMEYE ÇALIŞIYORUM"

"Geldiğimden bu yana 217 milyon euro para soktum, 186 milyon harcadım. Benim transfer yaptığım oyuncularla harcadığım en fazla 20 milyondur, hadi 30 milyon. Geri kalan hepsi, geçmişin borcunu temizlemeye çalışıyorum."

"SIDIKI CHERIF'TEN GELECEK PARA..."

"Bu ay 133 milyon geçmişten kalan oyuncular, bazılarını hatırlamıyorum bile. Bu oyuncuların vergi borçları var. Onları ödeyeceğiz bu ay sonuna kadar. 133 milyon TL artı 12.5 milyon euro da bonservis borcu ödeyeceğiz. Hep eski oyuncular, bir tek orada Sidiki Cherif var. Onun da parası geliyor, karşılayacak. Geri kalan geçmişin borçları. Ödemezsen, %10 faiz ile kabul etmişiz."

"BÜTÜN KULÜPLER AYNI DURUMDA"

"Allah Fenerbahçe'nin yardımcısı olsun, diğer kulüplerin de öyle. Hepsi aynı herhalde."

"ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞECEĞİM"

"Samandıra'nın tapusunu aldık. 6 kişi Maltepe'deki çim sahaları yapmak için sözleşmeyi yaptık. 1 Nisan'da sahaları teslim edeceğiz. Binaların yapımı için Pazar günü de Ali Koç ile görüşeceğim."

"BEN BOŞUNA KONUŞMAM"

"Fenerbahçe nasıl iyi bir ortama gelir bundan sonra? Futbolcu transferleri artık bundan sonra 100-150 milyona gidecek. Bu kulüp, onu kaldıramaz. Türkiye'de hiçbir kulüp kaldıramaz. Borçlana borçlana bir gün devlet el koyuyorum ya da sat der. Hayal değil. Ben boşuna konuşmam. Haberiniz olsun. Ben boşuna konuşmam. Öyle onu al, bunu sat... Bunun sonu yok. Bu binaların bitmesin, bu sahaların bitmesi, akademinin hayata geçmesi, 86 milyon nüfus olan bir ülkede, Avrupa'da 5 milyonuz, çocuklar gelip milli takımda oynuyor, bizden oyuncu çıkmıyor. Sebebi sahalar ve tesisler. Eğitmen yok. Biz şimdi insanlara eğitim aldıracağız ve 5 yıl Fenerbahçe'ye imza atacak. Yeni bir organizasyon yapılacak. Liyakatle insanları getireceğiz. Bundan sonra da oyuncular altyapıdan getirip oynayacağız. Başka çaresi yok, haberiniz olsun."

"MEMLEKETTE SEVGİ YOK"

"Bir gazete yazıyor: "Fenerbahçe takım olamadı." diyor. Tamam, güzel. Bunların hepsine bir gün cevap vereceğim. Türkiye çok kötü bir yere gitti ve gidiyor. Sevgi bitmiş, memlekette sevgi yok. Herkes birbirinin aleyhine konuşuyor. Biz alışkınız ama genç arkadaşlar var. Bu sosyal medya bende yok. Benim doğrum neyse onu yaparım, o doğru yanlış da olabilir."

"BENİM SÖZÜM BU"

"Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldık. Aston Villa'dan 6 tane yedik, yemememiz gerekiyordu. O da olabilir. Biz yola çıkarken, ben hepinizden oy istedim. Bütün Türkiye'yi gezdim. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım dedim. Benim sözüm bu. Şampiyonlar Ligi'ne katılmalıyız dedik, Şampiyonlar Ligi'ne katıldık. Herkesin mutlu olması gerekmez mi, 26 milyon euro bu katılımdan dolayı Fenerbahçe'ye para geldi. Harcadık, harcıyoruz. Bundan sonra 10 milyon euro'ya yakın para da gelir. O da bu kulübe harcanacak. Bütün Fenerbahçeliler'e sesleniyorum, 18 senedir Şampiyonlar Ligi'ne katılmayan bir takım katılmış, herkes mutsuz! Böyle bir insanlık görmedim."

"İSMAİL KARTAL BENİM KAFAMDA YOKTU"

"İsmail Kartal benim kafamda yoktu. Aykut Kocaman getirmemek için her gittiğim toplantıda çıkıp laflar söylemediniz mi! Olmasın demediniz mi? İsmail Kartal'ı getir demediniz mi! Ne istiyorsunuz. Mayıs ayı gelir, başarısızsa bir daha gelemez, benim gelmeyeceğim gibi o da gelmez ama mayısa kadar sabredin ya!"

"GALATASARAY'I YENERİZ"

"Slavia Prag'a 2-0 galiptik, 2-2 bitti, olabilir. Yarın Liverpool geliyor, onları yeneriz. Pazartesi de Galatasaray'ı yeneriz."

"TEK FENERBAHÇE VAR"

"2003 yılında gençleri aldım ben. Rahmetli Daum'u da antrenör yaptım. Biz 11 puan geriye düştük. Rizespor maçı tekrarlandı, 8 puana düştü ilk yarının sonunda. Ne oldu? 5-6 puan önde, Beşiktaş'ı stadında gidip yendik ve şampiyon olduk. Ben inanmadığım, yapamayacağım şeyleri söylemem. Slavia Prag maçında bağırdılar: "İsmail Kartal istifa." İsmail Kartal istifa etti, ben göndermem. Ben gidene kadar İsmail Kartal kendisi gitmek istemezse, ben göndermeyeceğim. Benimle birlikte ayrılır. Ayıp ya! Bağıranlar 8 senedir neredeydi? Tek Fenerbahçe var, ikinci bir Fenerbahçe yok! YouTube da para kazanacağım diye program yapıyorlar ve insanlar buna kanıyor. Buna üzülüyoruz."

"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"Nokta atışı transferler yaptık. Bugün ligde herhangi bir kopma var mı, herhangi bir şey var mı bizim üzüleceğimiz? Biz şampiyon olacağız, inanın! Greenwood diye yazın Türkiye ayağa kalktı! Bu oyuncuyu getirdik, transfer yapamadı diyorlar, ayıp ya! Erkek adamsan buraya adını koy, o adını göreyim. Gazete önemli değil, hepsi aynı. Hepsi aynı yazıyor. Ederson... Geçen sene gönderelim diyorlardı, bu sezon memnun değil misiniz? Ne yaptık, adama güven verdik. Adamın hali ortada. 1-2 maçta kötüleme olmaz, sahip çıkın. Mayısa kadar sahip çıkın, olmuyorsa bir şey, zaten ben gidiyorum, hoca da gider, oyuncuları da gönderirsiniz. Bu oyuncuların hepsini ben mi aldım, ben 5 tane adam aldım, hepsi de nokta atışı."

"OCAK'TA GEREKEN TRANSFERLERİ YAPACAĞIZ"

"Almışssınız Guendouzi'yi 50 milyon, Kante 60 milyon! Hadi gönderin, nasıl göndereceksiniz? Biz konuşmuyoruz diye sallıyorlar bilmeden! Ben mi aldım bu oyuncuları? 24 oyuncu var, 14'e inmesi gerekiyor. Yalvar yakar, zorlayarak gönderdik. Ocak'ta gereken transferleri yapacağız, bilin. Kim gerekiyorsa alırız, problem değil. Ama bu şekilde saldırma olmaz! Çok doluyum bilin. Bir maç berabere kalıyoruz burada, diğer takımlar da kaldı. Ayıp ya, vallahi ayıp! Çocuklara ayıp! Siz saldırdıkça biz oyuncudan faydalanamıyoruz! Ayrılan bazı oyuncular korkudan sahaya çıkamıyoruz diyor. Bütün Fenerbahçe camiasına söylüyorum, oyuna geliyorsunuz. Herkes şapkayı önüne koysun, söylediklerimi düşünsün. Bu takım iyi takım, takviye gerekiyorsa, yaparız."

"TALİSCA'YA KALSIN DEDİK"

"Semedo'yu yememek için Talisa'yı gönderdi diyor, hayır. Fred'i hoca istiyordu gönderdiler, hayır. Fred'i İsmail Hoca müsaade ettiği için gönderdik. Talisca'ya kalsın dedik. Asensio diye bağırmıyor muydunuz, Konya maçında hoca oyuna almadı diye bağırmadınız mı, Asensio diye bağırmadınız mı? Adam sakat. En son müdahil oldum. Açıklama yapın dedim. Bu takıma inanın. Takviye gerekiyorsa, yaparız. Şimdi biz daha çok işin içine gireceğiz. Bunlar karakterli oyuncular ama biz sahip çıkmazsak, dağılırlar. Rica ediyorum, sahip çıkın. Benimle ilgili bir şey yok, ben mayısta yokum. Bir Fenerbahçe var, hepiniz sahip çıkın."

"BİR STADYUM MESELESİ VAR"

"Bir stadyum meselesi var. Bizden önceki yönetim ve ondan önceki yönetimden insanlar devletle diyaloga girmiş. EURO 2032'deki finalin Türkiye, burada oynanmasını istiyor. Bunun için de 75 bin kişilik stadyum yapmak istiyorlar. Bunun için çalışma yapılıyor. Bizim yönetimlerle konuşup belli aşamalara gelmişler ama yönetim gidince top bize kaldı. Mevcut stadyumun büyütülmesi için planlar hazırlandı, teslim edildi. Bunun hızlanması için de ben Ankara'ya gittim. Bu konu orada tekrar açıldı. Yapılacak olan 75 bin kişilik stadyumun bize verilip, Kadıköy'ü boşaltma teklifi yapıldı. Fenerbahçe'nin menfaatleri aleyhine olan hiçbir şeyi kabul etmem. Eğer menfaatlerimiz uyarsa kongreyi toplarız, karar veririz dedim.. Şimdi bunun için bir çalışma yapılıyor.."

"OLUMSUZ HAVAYI YENEREK..."

"Fenerbahçe'nin benim için ayrı yeri olduğunu herkes bilmeli. Bu kanı durduralım diye geldik. Kamuoyundaki o olumsuz havayı yenerek, bunu hep birlikte bir raya oturtalım. Ondan sonra Fenerbahçe'nin Allah yardımcısı olsun diyelim."