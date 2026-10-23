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Koşmazsan kazanamazsın

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nin ilk üç haftasında ortalama 110 km mesafe kat ederek 36 takım arasında sonuncu oldu

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 06:50
Koşmazsan kazanamazsın

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta geride kaldı... 18 yıl sonra bu arenada boy göstermeye başlayan Fenerbahçe, sezon başında önemli isimleri transfer etti. Başarı hedefiyle yola çıkılsa da kurulan bu kadro İnter'in ardından Devler Ligi'nin 28.1'le en yaşlı ikinci kadrosu oldu. Bu durum da sahaya yansıdı. Fenerbahçe, ilk 3 maçlar sonunda 110 km mesafe kat ederek 36 takım arasında son sırada yer aldı. Galatasaray ise ortalama 114 km mesafe kat ederek 29'uncu sırada. Zirvede ise 123 km ile Bodo var. İkinci sırada 122 ile Borussia Dortmund, 3'üncü basamakta 121'le Club Brugge bulunuyor. Bayern Münih'ten puan alan Viking 120 km ile 5'inci olurken, Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray'la da oynayacak olan Aston Villa 116 km maç başına mesafe kat ediyor.

ŞANSI %14

Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü hafta maçında Slavia Prag'la 2-2 berabere kalarak 31'inci sıraya gerileyen Fenerbahçe'nin kalan 5 karşılaşma öncesinde ilk 24'e kalma ihtimali %14 olarak belirlendi. Sarı-lacivertliler, Devler Arenası'nda sırasıyla Liverpool, Shakhtar, LASK, Villarreal ve Atletico Madrid'le karşılaşacak.

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