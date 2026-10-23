İsmail Kartal'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı! Galatasaray derbisinde kötü oynarsa...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 2-0 öne geçtiği Slavia Prag maçından son dakikada yediği golle 2-2'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de eleştiri okları Kerem Aktürkoğlu'na çevrildi. Teknik direktör İsmail Kartal, etkisiz performansı nedeniyle oyundan alınırken ıslıklanan milli futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 13:28
Mücadelenin 82. dakikasında oyundan alınan 28 yaşındaki futbolcu, taraftarlar tarafından ıslıklandı.
Geçen sezon Fenerbahçe'ye Benfica'dan gelen Kerem Aktürkoğlu, sergilediği performansla zaman zaman eleştirilse de taraftarların beğenisini kazanmıştı.
Ancak milli oyuncu, bu sezon başında bir sakatlık yaşadı ve ardından toparlanmaya başlasa da istenilen oyunu ortaya koyamadı.
Kerem'in yokluğunda formayı kapan Oğuz Aydın, öyle bir performans sergiledi ki Kerem Aktürkoğlu, bu performansın yanına yaklaşamadı.
PERFORMANSI BEĞENİLMİYOR
Ancak teknik direktör İsmail Kartal, her fırsatta Kerem'e şans verdi.
Milli oyuncu ise bu fırsatları adeta elinin tersiyle itti.
Bu sezonki ilk golünü Alanyaspor karşısında atan Kerem, Slavia Prag mücadelesinde ise 6.4 reytingle takımın en kötü isimlerindendi.
Milli oyuncuya İsmail Kartal son bir şans verme kararı aldı.
Kerem, Galatasaray derbisinde de beklentileri karşılayamazsa tecrübeli teknik adam tarafından rotasyonda kullanılacak.
Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maçta forma giydi.
Milli futbolcu, 1 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Kerem'in sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 18 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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