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Anasayfa Fenerbahçe İsmail Kartal'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı! Galatasaray derbisinde kötü oynarsa...

İsmail Kartal'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı! Galatasaray derbisinde kötü oynarsa...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 2-0 öne geçtiği Slavia Prag maçından son dakikada yediği golle 2-2'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de eleştiri okları Kerem Aktürkoğlu'na çevrildi. Teknik direktör İsmail Kartal, etkisiz performansı nedeniyle oyundan alınırken ıslıklanan milli futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 13:28
İsmail Kartal'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı! Galatasaray derbisinde kötü oynarsa...

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Chobani Stadyumu'nda konuk ettiği Slavia Prag ile son dakikada yediği golle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, beklemediği bir puan kaybı yaşadı.

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İsmail Kartal'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı! Galatasaray derbisinde kötü oynarsa...

Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, ilk 11 dakikada skoru 2-0'a getirse de maçın sonlarında yediği golle 1 puana razı oldu.

İsmail Kartal'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı! Galatasaray derbisinde kötü oynarsa...

Fenerbahçe'de Slavia Prag karşısında alınan beraberlik taraftarın tepkisini çekerken, eleştiri oklarından en çok nasibini alan isimlerden biriyse Kerem Aktürkoğlu oldu.

İsmail Kartal'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı! Galatasaray derbisinde kötü oynarsa...

Mücadelenin 82. dakikasında oyundan alınan 28 yaşındaki futbolcu, taraftarlar tarafından ıslıklandı.

İsmail Kartal'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı! Galatasaray derbisinde kötü oynarsa...

Geçen sezon Fenerbahçe'ye Benfica'dan gelen Kerem Aktürkoğlu, sergilediği performansla zaman zaman eleştirilse de taraftarların beğenisini kazanmıştı.

İsmail Kartal'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı! Galatasaray derbisinde kötü oynarsa...

Ancak milli oyuncu, bu sezon başında bir sakatlık yaşadı ve ardından toparlanmaya başlasa da istenilen oyunu ortaya koyamadı.

İsmail Kartal'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı! Galatasaray derbisinde kötü oynarsa...

Kerem'in yokluğunda formayı kapan Oğuz Aydın, öyle bir performans sergiledi ki Kerem Aktürkoğlu, bu performansın yanına yaklaşamadı.

İsmail Kartal'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı! Galatasaray derbisinde kötü oynarsa...

PERFORMANSI BEĞENİLMİYOR

Ancak teknik direktör İsmail Kartal, her fırsatta Kerem'e şans verdi.

İsmail Kartal'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı! Galatasaray derbisinde kötü oynarsa...

Milli oyuncu ise bu fırsatları adeta elinin tersiyle itti.

İsmail Kartal'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı! Galatasaray derbisinde kötü oynarsa...

Bu sezonki ilk golünü Alanyaspor karşısında atan Kerem, Slavia Prag mücadelesinde ise 6.4 reytingle takımın en kötü isimlerindendi.

İsmail Kartal'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı! Galatasaray derbisinde kötü oynarsa...

Milli oyuncuya İsmail Kartal son bir şans verme kararı aldı.

İsmail Kartal'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı! Galatasaray derbisinde kötü oynarsa...

Kerem, Galatasaray derbisinde de beklentileri karşılayamazsa tecrübeli teknik adam tarafından rotasyonda kullanılacak.

İsmail Kartal'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı! Galatasaray derbisinde kötü oynarsa...

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maçta forma giydi.

İsmail Kartal'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı! Galatasaray derbisinde kötü oynarsa...

Milli futbolcu, 1 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

İsmail Kartal'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı! Galatasaray derbisinde kötü oynarsa...

Kerem'in sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

İsmail Kartal'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı! Galatasaray derbisinde kötü oynarsa...

28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 18 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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