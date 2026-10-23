Guendouzi’den özür

Prag mücadelesinde yaptığı büyük hatayla puan kaybının en büyük mimarlarından biri olan Matteo Guendouzi, tüm takım arkadaşlarından ve teknik heyetten özür diledi. İsmail Kartal da babacan bir tavır sergileyerek, "Üzülmen hiçbir şeyi değiştirmez. Sen değil, birlikte o hatayı yaptık. Unut gitsin, Galatasaray derbisine konsantre ol" ifadelerini kullandı.