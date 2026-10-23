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Fenerbahçe'nin derbi mesaisi sürüyor!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 14:09
Fenerbahçe'nin derbi mesaisi sürüyor!

Fenerbahçe, 26 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 9. hafta maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı.

Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman, pas çalışmalarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını 24 Ekim günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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