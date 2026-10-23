Fenerbahçe'de Vedat Muriç'ten derbide gol sözü!
Fenerbahçe'de gözler Galatasaray derbisine çevrildi. Sarı-lacivertliler, RAMS Park'taki kritik mücadeleden galibiyetle ayrılmak ve zirve ile arasındaki puan farkını eritmek istiyor. Öte yandan derbiye tam motive olan Vedat Muriç, İsmail Kartal ile dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 09:10
Fenerbahçe'nin Galatasaray'a kaybettiği senaryoda ezeli rakibi ile arasındaki puan farkı 6'ya yükselecek.
İsmail Kartal ve öğrencileri, derbi galibiyeti ile birlikte taraftarla arasını düzeltmek ve Slavia Prag maçını unutturmak istiyor.
Kritik karşılaşmada sarı-lacivertli formayı terletecek her oyuncuya büyük sorumluluk düşecekken golcülerin göstereceği performans da merak konusu.
Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Beşiktaş derbisinde gol atamayan Vedat Muriç, kendisine yapılan eleştirileri sonlandırmak istiyor.
Vedat'ın bu doğrultuda Teknik Direktör İsmail Kartal'la görüştüğü ortaya çıktı.
Tecrübeli golcünün "Galatasaray'a gol atacağım. Merak etmeyin." ifadeleri ile Kartal'a söz verdiği öğrenildi.
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