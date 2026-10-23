Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, 9. haftada kritik bir sınava çıkıyor.

RAMS Park'taki karşılaşmayı kazanarak zirve ile arasındaki farkı eritmek isteyen Kadıköy temsilcisini mağlubiyet alması durumunda ise zor bir süreç bekliyor.