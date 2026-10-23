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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'de Vedat Muriç'ten derbide gol sözü!

Fenerbahçe'de Vedat Muriç'ten derbide gol sözü!

Fenerbahçe'de gözler Galatasaray derbisine çevrildi. Sarı-lacivertliler, RAMS Park'taki kritik mücadeleden galibiyetle ayrılmak ve zirve ile arasındaki puan farkını eritmek istiyor. Öte yandan derbiye tam motive olan Vedat Muriç, İsmail Kartal ile dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 09:10
Fenerbahçe'de Vedat Muriç'ten derbide gol sözü!

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, 9. haftada kritik bir sınava çıkıyor.

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Fenerbahçe'de Vedat Muriç'ten derbide gol sözü!

Sarı-lacivertliler, 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak dev derbide Galatasaray'a konuk olacak.

Fenerbahçe'de Vedat Muriç'ten derbide gol sözü!

RAMS Park'taki karşılaşmayı kazanarak zirve ile arasındaki farkı eritmek isteyen Kadıköy temsilcisini mağlubiyet alması durumunda ise zor bir süreç bekliyor.

Fenerbahçe'de Vedat Muriç'ten derbide gol sözü!

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a kaybettiği senaryoda ezeli rakibi ile arasındaki puan farkı 6'ya yükselecek.

Fenerbahçe'de Vedat Muriç'ten derbide gol sözü!

İsmail Kartal ve öğrencileri, derbi galibiyeti ile birlikte taraftarla arasını düzeltmek ve Slavia Prag maçını unutturmak istiyor.

Fenerbahçe'de Vedat Muriç'ten derbide gol sözü!

Kritik karşılaşmada sarı-lacivertli formayı terletecek her oyuncuya büyük sorumluluk düşecekken golcülerin göstereceği performans da merak konusu.

Fenerbahçe'de Vedat Muriç'ten derbide gol sözü!

Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Beşiktaş derbisinde gol atamayan Vedat Muriç, kendisine yapılan eleştirileri sonlandırmak istiyor.

Fenerbahçe'de Vedat Muriç'ten derbide gol sözü!

Vedat'ın bu doğrultuda Teknik Direktör İsmail Kartal'la görüştüğü ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Vedat Muriç'ten derbide gol sözü!

Tecrübeli golcünün "Galatasaray'a gol atacağım. Merak etmeyin." ifadeleri ile Kartal'a söz verdiği öğrenildi.

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