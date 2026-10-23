Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Ocak ayında gönderiliyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Pazartesi günü ezeli rakibi Galatasaray ile zirve yarışını yakından ilgilendiren bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de ocak ayı için çalışmaları hızlandı. Ara transfer döneminde yapacağı takviyelerin yanı sıra birkaç isimle de vedalaşması beklenen sarı-lacivertlilerde ilk ayrılık netleşti. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 14:19
Sarı-lacivertlilerin ilk hedefi orta sahaya takviye yapmak olurken, takımdan ayrılacak isimlerin de belirlendiği öğrenildi.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor.
MIMOVIC YOLCU
Milliyet'in haberine göre sarı-lacivertliler, Ognjen Mimovic ile yollarını ayırma kararı aldı.
Sarı-lacivertlilerin Ocak 2025'te Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı Sırp futbolcu, Fenerbahçe formasıyla hiçbir resmi karşılaşmada görev yapmadı.
Yönetimin, Mimovic için teklif beklediği bildirildi.
Ognjen Mimovic, 2024/25 sezonunun ara transfer döneminde 6.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Kızılyıldız'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
22 yaşındaki sağ bekin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Sırp futbolcunun güncel piyasa değeriyse 2.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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