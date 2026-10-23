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Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Ocak ayında gönderiliyor

Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Ocak ayında gönderiliyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Pazartesi günü ezeli rakibi Galatasaray ile zirve yarışını yakından ilgilendiren bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de ocak ayı için çalışmaları hızlandı. Ara transfer döneminde yapacağı takviyelerin yanı sıra birkaç isimle de vedalaşması beklenen sarı-lacivertlilerde ilk ayrılık netleşti. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 14:19
Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Ocak ayında gönderiliyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında pazartesi günü Galatasaray deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Ocak ayında gönderiliyor

RAMS Park'ta oynanacak derbiyi kazanarak çıkışa geçmek isteyen sarı-lacivertliler, pcak ayı için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Ocak ayında gönderiliyor

Fenerbahçe'de yönetim ara transfer döneminde yapılacak hamleleri planlıyor.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Ocak ayında gönderiliyor

Sarı-lacivertlilerin ilk hedefi orta sahaya takviye yapmak olurken, takımdan ayrılacak isimlerin de belirlendiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Ocak ayında gönderiliyor

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Ocak ayında gönderiliyor

MIMOVIC YOLCU

Milliyet'in haberine göre sarı-lacivertliler, Ognjen Mimovic ile yollarını ayırma kararı aldı.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Ocak ayında gönderiliyor

Sarı-lacivertlilerin Ocak 2025'te Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı Sırp futbolcu, Fenerbahçe formasıyla hiçbir resmi karşılaşmada görev yapmadı.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Ocak ayında gönderiliyor

Yönetimin, Mimovic için teklif beklediği bildirildi.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Ocak ayında gönderiliyor

Ognjen Mimovic, 2024/25 sezonunun ara transfer döneminde 6.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Kızılyıldız'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Ocak ayında gönderiliyor

22 yaşındaki sağ bekin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Ocak ayında gönderiliyor

Sırp futbolcunun güncel piyasa değeriyse 2.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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