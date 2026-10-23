CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'de büyük pişmanlık! Serhou Guirassy ve Luis Suarez...

Fenerbahçe'de büyük pişmanlık! Serhou Guirassy ve Luis Suarez...

Yaz transfer döneminde Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy ile Sporting Lizbon'dan Luis Suarez'i renklerine bağlamak için büyük uğraş veren ancak transferleri sonuca ulaştıramayan Fenerbahçe adına adeta fırsat tepildi. Sarı-lacivertli ekibin kadrosuna katmayı kıl payı kaçırdığı bu iki golcü futbolcu, şu an kaydettikleri gollerle Şampiyonlar Ligi'nin gol krallığı yarışında ilk sırayı paylaşıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 11:34
Fenerbahçe'de büyük pişmanlık! Serhou Guirassy ve Luis Suarez...

Yaz transfer sezonunu çok hareketli geçiren Fenerbahçe, hücum hattına ciddi takviyeler yaptı. Sarı-lacivertliler bu doğrultuda santrafor bölgesi için Vedat Muriç ve Romelu Lukaku'yu renklerine bağladı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Fenerbahçe'de büyük pişmanlık! Serhou Guirassy ve Luis Suarez...

Yapılan takviyelere rağmen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin ilk 3 haftasında istediği performansı sergileyemedi ve yalnızca 2 puan toplayabildi.

Fenerbahçe'de büyük pişmanlık! Serhou Guirassy ve Luis Suarez...

Oynanan ilk 3 karşılaşmanın ardından Vedat Muriç ve Romelu Lukaku, takımlarına gol katkısı veremedi.

Fenerbahçe'de büyük pişmanlık! Serhou Guirassy ve Luis Suarez...

Devler Ligi'ndeki mücadele sürerken, yaz transfer döneminde hücum hattına yapılması planlanan hamleler ve listedeki dünyaca ünlü golcüler yeniden kamuoyunun gündemine geldi.

Fenerbahçe'de büyük pişmanlık! Serhou Guirassy ve Luis Suarez...

Fenerbahçe yönetimi, sezon başında santrfor bölgesini güçlendirmek adına Borussia Dortmund'dan Serhou Guirassy ve Sporting Lizbon'dan Luis Suarez transferleri için ciddi adımlar atmıştı.

Fenerbahçe'de büyük pişmanlık! Serhou Guirassy ve Luis Suarez...

İki kulüp ve oyuncu cephesiyle yapılan uzun görüşmelere ve temaslara rağmen transferler resmiyete dökülemedi ve her iki oyuncu da kulüplerinde kaldı.

Fenerbahçe'de büyük pişmanlık! Serhou Guirassy ve Luis Suarez...

Transferler gerçekleşmedi ancak iki yıldız golcünün de Şampiyonlar Ligi'nde sergiledikleri performans tüm Avrupa'da yankı uyandırdı.

Fenerbahçe'de büyük pişmanlık! Serhou Guirassy ve Luis Suarez...

Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy, Devler Ligi'nde çıktığı karşılaşmalarda sergilediği bitirici performansla Alman ekibinin hücumdaki en büyük kozu oldu.

Fenerbahçe'de büyük pişmanlık! Serhou Guirassy ve Luis Suarez...

Sporting Lizbon formasıyla sezona çok iyi başlayan Luis Suarez ise Portekiz temsilcisinin Şampiyonlar Ligi'ndeki yürüyüşünde attığı kritik gollerle başrol oynadı.

Fenerbahçe'de büyük pişmanlık! Serhou Guirassy ve Luis Suarez...

Fenerbahçe'nin kadrosuna katamadığı Serhou Guirassy ve Luis Suarez, Devler Ligi'nde kaydettikleri 4'er golle Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışının en üst sırasında bulunuyorlar. Sarı-lacivertlilerde kaçan bu iki transfer, elde edilen bu tablo sonrası büyük pişmanlık yarattı.

Aziz Yıldırım çılgına döndü! Futbolculara sert eleştiri
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi
DİĞER
Trabzonspor’da Noah Saviolo’dan transfer itirafı! ‘Başkasını izlemeye geldi’
Zonguldak Kilimli'de maden ocağında grizu patlaması: Ölü ve yaralılar var
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçeli yıldıza yakın takip! G.Saray derbisinde...
Usta yazardan flaş sözler! "Italiano tam bir deli"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aziz Yıldırım çılgına döndü! Futbolculara sert eleştiri Aziz Yıldırım çılgına döndü! Futbolculara sert eleştiri 10:46
Batrakov, G.Saray'a rakip olabilir! Batrakov, G.Saray'a rakip olabilir! 10:29
Hamilton'dan "Filistin'e özgürlük" çağrısı Hamilton'dan "Filistin'e özgürlük" çağrısı 10:07
Sixers 29 sayıdan gelerek kazandı Sixers 29 sayıdan gelerek kazandı 09:48
Torino-Monza maçı ne zaman, hangi kanalda? Torino-Monza maçı ne zaman, hangi kanalda? 09:39
Brest-Nice maçı ne zaman, hangi kanalda? Brest-Nice maçı ne zaman, hangi kanalda? 09:30
Daha Eski
Olympiakos-F.Bahçe Tarfin maçı ne zaman? Olympiakos-F.Bahçe Tarfin maçı ne zaman? 09:25
Stuttgart-Mönchengladbach maçı yayın bilgileri Stuttgart-Mönchengladbach maçı yayın bilgileri 09:21
Boluspor-Vanspor maçı ne zaman? Boluspor-Vanspor maçı ne zaman? 09:13
Vedat Muriç'ten derbide gol sözü! Vedat Muriç'ten derbide gol sözü! 09:10
G.Saray'da Barış Alper depremi! G.Saray'da Barış Alper depremi! 08:50
Beşiktaş evinde C. Palace ile berabere kaldı! Beşiktaş evinde C. Palace ile berabere kaldı! 01:12