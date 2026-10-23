Fenerbahçe'de büyük pişmanlık! Serhou Guirassy ve Luis Suarez...
Yaz transfer döneminde Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy ile Sporting Lizbon'dan Luis Suarez'i renklerine bağlamak için büyük uğraş veren ancak transferleri sonuca ulaştıramayan Fenerbahçe adına adeta fırsat tepildi. Sarı-lacivertli ekibin kadrosuna katmayı kıl payı kaçırdığı bu iki golcü futbolcu, şu an kaydettikleri gollerle Şampiyonlar Ligi'nin gol krallığı yarışında ilk sırayı paylaşıyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 11:34
Devler Ligi'ndeki mücadele sürerken, yaz transfer döneminde hücum hattına yapılması planlanan hamleler ve listedeki dünyaca ünlü golcüler yeniden kamuoyunun gündemine geldi.
Fenerbahçe yönetimi, sezon başında santrfor bölgesini güçlendirmek adına Borussia Dortmund'dan Serhou Guirassy ve Sporting Lizbon'dan Luis Suarez transferleri için ciddi adımlar atmıştı.
İki kulüp ve oyuncu cephesiyle yapılan uzun görüşmelere ve temaslara rağmen transferler resmiyete dökülemedi ve her iki oyuncu da kulüplerinde kaldı.
Transferler gerçekleşmedi ancak iki yıldız golcünün de Şampiyonlar Ligi'nde sergiledikleri performans tüm Avrupa'da yankı uyandırdı.
Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy, Devler Ligi'nde çıktığı karşılaşmalarda sergilediği bitirici performansla Alman ekibinin hücumdaki en büyük kozu oldu.
Sporting Lizbon formasıyla sezona çok iyi başlayan Luis Suarez ise Portekiz temsilcisinin Şampiyonlar Ligi'ndeki yürüyüşünde attığı kritik gollerle başrol oynadı.
Fenerbahçe'nin kadrosuna katamadığı Serhou Guirassy ve Luis Suarez, Devler Ligi'nde kaydettikleri 4'er golle Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışının en üst sırasında bulunuyorlar. Sarı-lacivertlilerde kaçan bu iki transfer, elde edilen bu tablo sonrası büyük pişmanlık yarattı.
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