Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım çılgına döndü! Slavia Prag maçı sonrası...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe, 2-0 öne geçtiği maçta Slavia Prag ile 2-2 berabere kalarak galibiyeti kaçırdı. Sarı-lacivertlilerde Başkan Aziz Yıldırım'ın son dakikada gelen golün ardında çılgına döndüğü öğrenilirken, futbolculara söylediği sözler ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 10:47
Slavia Prag'ın gollerini ise 15. dakikada Lukas Provod ve 90. dakikada Pavel Kacor kaydetti.
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 2'ye yükseltirken, Slavia Prag ilk kez puanla tanıştı.
Sarı-lacivertlilerde tribünlerin teknik direktör İsmail Kartal ve milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na verdiği tepkiler gündem oldu.
Mücadelenin 82. dakikasında yerini İsmail Yüksek'e bırakan Kerem Aktürkoğlu, tribünler tarafından ıslıklandı.
Taraftarlar, Slavia Prag'ın 90. dakikada beraberlik golünü bulmasının ardından "İsmail istifa" tezahüratlarıyla İsmail Kartal'ı istifaya davet etti.
"KEŞKE BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMASAYDIM AMA OLDU"
Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında kendisine yönelik tepkilerle ilgili konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Futbolda bunlar var. Bugün 'istifa' diye bağırdılar. Üzgünüm, keşke böyle bir şey yaşamasaydım ama oldu. Önümüzde çok önemli bir maç var. Derbi var, kazanırız, sonrasında yine kazanırız, taraftarlarımızla barışırız." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım, Slavia Prag maçının 90'ıncı dakikasında gelen golden sonra çılgına döndü.
Yıldırım'ın "üç dakika daha direnemediler" diyerek oyuncuları eleştirdiği belirtildi.
Aziz Yıldırım'ın ayrıca; teknik heyet ve futbolculara; "Galatasaray'ı yenin kendinizi affettirin" dediği öğrenildi.
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