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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım çılgına döndü! Slavia Prag maçı sonrası...

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım çılgına döndü! Slavia Prag maçı sonrası...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe, 2-0 öne geçtiği maçta Slavia Prag ile 2-2 berabere kalarak galibiyeti kaçırdı. Sarı-lacivertlilerde Başkan Aziz Yıldırım'ın son dakikada gelen golün ardında çılgına döndüğü öğrenilirken, futbolculara söylediği sözler ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 10:47
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım çılgına döndü! Slavia Prag maçı sonrası...

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 3. hafta maçında Slavia Prag'ı konuk etti.

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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım çılgına döndü! Slavia Prag maçı sonrası...

Sarı-lacivertliler, 2-0 öne geçtiği maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak rakibiyle puanları paylaştı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım çılgına döndü! Slavia Prag maçı sonrası...

Fenerbahçe'nin golleri 4. dakikada Oğuz Aydın ve 11. dakikada Mason Greenwood'dan geldi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım çılgına döndü! Slavia Prag maçı sonrası...

Slavia Prag'ın gollerini ise 15. dakikada Lukas Provod ve 90. dakikada Pavel Kacor kaydetti.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım çılgına döndü! Slavia Prag maçı sonrası...

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 2'ye yükseltirken, Slavia Prag ilk kez puanla tanıştı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım çılgına döndü! Slavia Prag maçı sonrası...

Sarı-lacivertlilerde tribünlerin teknik direktör İsmail Kartal ve milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na verdiği tepkiler gündem oldu.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım çılgına döndü! Slavia Prag maçı sonrası...

Mücadelenin 82. dakikasında yerini İsmail Yüksek'e bırakan Kerem Aktürkoğlu, tribünler tarafından ıslıklandı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım çılgına döndü! Slavia Prag maçı sonrası...

Taraftarlar, Slavia Prag'ın 90. dakikada beraberlik golünü bulmasının ardından "İsmail istifa" tezahüratlarıyla İsmail Kartal'ı istifaya davet etti.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım çılgına döndü! Slavia Prag maçı sonrası...

"KEŞKE BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMASAYDIM AMA OLDU"

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında kendisine yönelik tepkilerle ilgili konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Futbolda bunlar var. Bugün 'istifa' diye bağırdılar. Üzgünüm, keşke böyle bir şey yaşamasaydım ama oldu. Önümüzde çok önemli bir maç var. Derbi var, kazanırız, sonrasında yine kazanırız, taraftarlarımızla barışırız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım çılgına döndü! Slavia Prag maçı sonrası...

Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım, Slavia Prag maçının 90'ıncı dakikasında gelen golden sonra çılgına döndü.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım çılgına döndü! Slavia Prag maçı sonrası...

Yıldırım'ın "üç dakika daha direnemediler" diyerek oyuncuları eleştirdiği belirtildi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım çılgına döndü! Slavia Prag maçı sonrası...

Aziz Yıldırım'ın ayrıca; teknik heyet ve futbolculara; "Galatasaray'ı yenin kendinizi affettirin" dediği öğrenildi.

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