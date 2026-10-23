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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Dorgeles Nene süre almaya başladı

Dorgeles Nene süre almaya başladı

İsmail Kartal'ın üzerini çizdiği isimlerden biri olan Dorgeles Nene, son haftalarda şans bulmaya başladı. 3 maç aradan sonra Corendon Alanyaspor karşılaşmasında süre alan genç oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa ve Slavia Prag mücadelelerinde de görev yaptı. Nene'nin ilerleyen haftalarda daha fazla sahada kalması bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 06:50
Dorgeles Nene süre almaya başladı

İsmail Kartal'ın üzerini çizdiği isimlerden biri olan Dorgeles Nene, son haftalarda şans bulmaya başladı. 3 maç aradan sonra Corendon Alanyaspor karşılaşmasında süre alan genç oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa ve Slavia Prag mücadelelerinde de görev yaptı. Nene'nin ilerleyen haftalarda daha fazla sahada kalması bekleniyor.

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