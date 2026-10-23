Dorgeles Nene süre almaya başladı

İsmail Kartal'ın üzerini çizdiği isimlerden biri olan Dorgeles Nene, son haftalarda şans bulmaya başladı. 3 maç aradan sonra Corendon Alanyaspor karşılaşmasında süre alan genç oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa ve Slavia Prag mücadelelerinde de görev yaptı. Nene'nin ilerleyen haftalarda daha fazla sahada kalması bekleniyor.
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