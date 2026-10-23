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Anasayfa Fenerbahçe Derbi son şansı

Derbi son şansı

Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratan Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray derbisi son şans. Teknik direktör İsmail Kartal’ın istediği verimi alamaması halinde Kerem’i bundan sonra rotasyonda değerlendireceği belirtildi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 06:50
Derbi son şansı

Geçen sezon Fenerbahçe'ye Benfica'dan gelen Kerem Aktürkoğlu, sergilediği performansla zaman zaman eleştirilse de taraftarların beğenisini kazanmıştı. Ancak milli oyuncu, bu sezon başında bir sakatlık yaşadı ve ardından toparlanmaya başlasa da istenilen oyunu ortaya koyamadı. Kerem'in yokluğunda formayı kapan Oğuz Aydın, öyle bir performans sergiledi ki Kerem Aktürkoğlu, bu performansın yanına yaklaşamadı.

PERFORMANSI BEĞENİLMİYOR

Ancak teknik direktör İsmail Kartal, her fırsatta Kerem'e şans verdi. Milli oyuncu ise bu fırsatları adeta elinin tersiyle itti. Bu sezonki ilk golünü Alanyaspor karşısında atan Kerem, Slavia Prag mücadelesinde ise 6.4 reytingle takımın en kötü isimlerindendi. Milli oyuncuya İsmail Kartal son bir şans verme kararı aldı. Kerem, Galatasaray derbisinde de beklentileri karşılayamazsa tecrübeli teknik adam tarafından rotasyonda kullanılacak.

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