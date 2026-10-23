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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Antonio Conte'den açık kapı! Sosyal medya hesabından duyurdu

Antonio Conte'den açık kapı! Sosyal medya hesabından duyurdu

Galatasaray derbisi öncesi teknik adam gündemi yoğunlaşan Fenerbahçe için flaş bir gelişme yaşandı. Daha önce Hakan Safi ile masaya oturduğu söylenen İtalyan çalıştırıcı Antonio Conte, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamayla birlikte sarı-lacivertli kulübe açık kapı bıraktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 16:05
Antonio Conte'den açık kapı! Sosyal medya hesabından duyurdu

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

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Antonio Conte'den açık kapı! Sosyal medya hesabından duyurdu

Teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceğini belirleyebileceği konuşulan derbi öncesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Antonio Conte'den açık kapı! Sosyal medya hesabından duyurdu

Sarı-lacivertlilerde derbide yaşanabilecek olası bir puan kaybının ardından teknik direktör konusunun yeniden değerlendirilmesi ve yeni isimlerle temas kurulması ihtimali gündeme gelebilir.

Antonio Conte'den açık kapı! Sosyal medya hesabından duyurdu

Bu süreçte daha önce Fenerbahçe'nin gündemine gelen Antonio Conte de yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Antonio Conte'den açık kapı! Sosyal medya hesabından duyurdu

İtalyan teknik adam, sarı-lacivertlilerde başkanlık yarışı devam ederken Hakan Safi'nin teknik direktör adayları arasında yer almıştı.

Antonio Conte'den açık kapı! Sosyal medya hesabından duyurdu

Safi ile telefonda görüşen Conte'nin, Safi'nin seçilmesi durumunda Fenerbahçe'nin teknik patronu olabileceği konuşulmuştu.

Antonio Conte'den açık kapı! Sosyal medya hesabından duyurdu

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için farklı seçeneklerin gündeme gelebileceği bir dönemde Conte'nin geleceğine ilişkin açıklaması da dikkat çekti.

Antonio Conte'den açık kapı! Sosyal medya hesabından duyurdu

Deneyimli çalıştırıcı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu anda hiçbir kulüple ileri aşamada görüşme yürütmediğini belirtti.

Antonio Conte'den açık kapı! Sosyal medya hesabından duyurdu

Ancak İtalyan teknik adam, teknik direktörlüğe dönüş ihtimalini tamamen dışlamadı. Doğru koşulların oluşması halinde yeni bir fırsatı değerlendireceğini ifade eden Conte, kariyerinin bir sonraki adımı için acele etmeyeceğini vurguladı.

Antonio Conte'den açık kapı! Sosyal medya hesabından duyurdu

Conte'nin adı bu kez Manchester United ile de anılıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Como'ya 4-1 mağlup olan İngiliz ekibinde Michael Carrick'in geleceği tartışılırken, İtalyan teknik adam olası adaylar arasında gösteriliyor.

Antonio Conte'den açık kapı! Sosyal medya hesabından duyurdu

İtalyan teknik adam yaptığı açıklamada, "Adım çok sayıda kulüple anıldı ancak şu anda ileri aşamaya ulaşmış herhangi bir görüşme bulunmuyor.

Antonio Conte'den açık kapı! Sosyal medya hesabından duyurdu

Napoli'de geçirdiğim harika ve başarılı dönemin ardından teknik direktörlüğe nasıl ve ne zaman döneceğimi değerlendirmek için ihtiyaç duyduğum zamanı kullanacağım. Bu, üzerinde dikkatle düşüneceğim bir karar olacak ve ancak koşulların doğru olduğuna inandığımda kararımı vereceğim.

Antonio Conte'den açık kapı! Sosyal medya hesabından duyurdu

Hakkında konuşulan kulüplerden talep ettiğim öne sürülen mali şartlar ve tam yetki isteklerinin yanı sıra 'güçlü kişiliğim' olarak tanımlanan özelliğim nedeniyle çekinceler yaşandığına ilişkin haberleri okudum. Şu anda bu değerlendirmeleri destekleyecek somut bir dayanak bulunmadığından söz konusu haberler asılsızdır.

Antonio Conte'den açık kapı! Sosyal medya hesabından duyurdu

Somut bir fırsat ortaya çıkarsa ilgili kulüple görüşmeler yapmak ve olası bir anlaşmanın şartlarını, her iki tarafın ihtiyaçlarını, ayrıca teknik direktörlük anlayışımı ve çalışma yaklaşımımı dikkate alarak birlikte değerlendirmek için doğru zaman o zaman olacaktır.

Antonio Conte'den açık kapı! Sosyal medya hesabından duyurdu

O zamana kadar taleplerim ve profesyonel geleceğim hakkındaki tüm varsayımlar spekülasyondan ibarettir ve gerçek olarak kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

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