Antonio Conte'den açık kapı! Sosyal medya hesabından duyurdu
Galatasaray derbisi öncesi teknik adam gündemi yoğunlaşan Fenerbahçe için flaş bir gelişme yaşandı. Daha önce Hakan Safi ile masaya oturduğu söylenen İtalyan çalıştırıcı Antonio Conte, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamayla birlikte sarı-lacivertli kulübe açık kapı bıraktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 16:05
Bu süreçte daha önce Fenerbahçe'nin gündemine gelen Antonio Conte de yeniden dikkatleri üzerine çekti.
İtalyan teknik adam, sarı-lacivertlilerde başkanlık yarışı devam ederken Hakan Safi'nin teknik direktör adayları arasında yer almıştı.
Safi ile telefonda görüşen Conte'nin, Safi'nin seçilmesi durumunda Fenerbahçe'nin teknik patronu olabileceği konuşulmuştu.
Fenerbahçe'de teknik direktörlük için farklı seçeneklerin gündeme gelebileceği bir dönemde Conte'nin geleceğine ilişkin açıklaması da dikkat çekti.
Deneyimli çalıştırıcı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu anda hiçbir kulüple ileri aşamada görüşme yürütmediğini belirtti.
Ancak İtalyan teknik adam, teknik direktörlüğe dönüş ihtimalini tamamen dışlamadı. Doğru koşulların oluşması halinde yeni bir fırsatı değerlendireceğini ifade eden Conte, kariyerinin bir sonraki adımı için acele etmeyeceğini vurguladı.
Conte'nin adı bu kez Manchester United ile de anılıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Como'ya 4-1 mağlup olan İngiliz ekibinde Michael Carrick'in geleceği tartışılırken, İtalyan teknik adam olası adaylar arasında gösteriliyor.
İtalyan teknik adam yaptığı açıklamada, "Adım çok sayıda kulüple anıldı ancak şu anda ileri aşamaya ulaşmış herhangi bir görüşme bulunmuyor.
Napoli'de geçirdiğim harika ve başarılı dönemin ardından teknik direktörlüğe nasıl ve ne zaman döneceğimi değerlendirmek için ihtiyaç duyduğum zamanı kullanacağım. Bu, üzerinde dikkatle düşüneceğim bir karar olacak ve ancak koşulların doğru olduğuna inandığımda kararımı vereceğim.
Hakkında konuşulan kulüplerden talep ettiğim öne sürülen mali şartlar ve tam yetki isteklerinin yanı sıra 'güçlü kişiliğim' olarak tanımlanan özelliğim nedeniyle çekinceler yaşandığına ilişkin haberleri okudum. Şu anda bu değerlendirmeleri destekleyecek somut bir dayanak bulunmadığından söz konusu haberler asılsızdır.
Somut bir fırsat ortaya çıkarsa ilgili kulüple görüşmeler yapmak ve olası bir anlaşmanın şartlarını, her iki tarafın ihtiyaçlarını, ayrıca teknik direktörlük anlayışımı ve çalışma yaklaşımımı dikkate alarak birlikte değerlendirmek için doğru zaman o zaman olacaktır.
O zamana kadar taleplerim ve profesyonel geleceğim hakkındaki tüm varsayımlar spekülasyondan ibarettir ve gerçek olarak kabul edilemez." ifadelerini kullandı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.