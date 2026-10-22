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Anasayfa Fenerbahçe Ya bunlar gol olsaydı

Ya bunlar gol olsaydı

F.Bahçe, Devler Ligi’nde 3 maçta 2 puanda kaldı. Akıllara 3 maçta da kritik anlarda kaçan goller geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 06:50
Ya bunlar gol olsaydı

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç sonunda henüz galibiyetle tanışamadı. Ancak Roma ve Aston Villa'dan sonra Slavia Prag karşılaşmasında da öyle kritik bir pozisyon kaçtı ki Fenerbahçe bu golleri atmış olsa ortaya bambaşka bir senaryo çıkabilirdi.

1 - ROMA MAÇI DAKIKA 52:

Maç 1-1 devam ederken, Vedat Muriç karşı karşıya pozisyonu harcadı. Üstünlük fırsatı kaçtı.

2 - A.VİLLA MAÇI DAKİKA 17:

Karşılaşma İngiliz ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sürerken yine Vedat Muriç akılalmaz bir fırsatı kaçırdı.

3 - S.PRAG MAÇI DAKIKA 64:

Fenerbahçe, 2-1 öndeyken Dorgeles Nene rahat pozisyonda topu rakip kaleciye nişanladı.

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