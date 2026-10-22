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Slavia'yı Prag Cimbom'a bak

Devler Ligi’nde Çek ekibinden son dakika golü yiyerek berabere kalan Kanarya’da seferberlik ilan edildi. Hedef bu maçı unutup Galatasaray’ı devirerek gözdağı vermek

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 06:50
Slavia'yı Prag Cimbom'a bak

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de oynayacakları Galatasaray derbisi öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde çıktıkları Slavia Prag karşılaşmasında yaşanabilecek bütün olumsuzlukları gördü. Nathan Ake sakatlanıp çıktı, rahat giden maç Guendouzi'nin gereksiz geri pasıyla zora girdi, Kerem Aktürkoğlu ıslıklandı, 90. dakikada yenilen golle skor 2-2'ye geldi ve İsmail Kartal istifaya davet edildi. Kanarya şimdi bunları geride bırakarak Galatasaray derbisine odaklamaya çalışıyor.

LİDERLİK GELEBİLİR

Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanına özel bir motivasyonla gidiyor. Sarı-lacivertliler, 3 puan gerisinde olduğu rakibini deplasmanda devirirse genel averajı daha yüksek olduğu için üzerine çıkacak. Amed ve Trabzonspor'un skorlarına göre de ligin yeni lideri olma ihtimali bulunuyor. Kanarya'nın teknik direktörü İsmail Kartal, ezeli rakiplerini yenerek Devler Ligi'ndeki Slavia Prag maçında üzdükleri camialarını mutlu etmek istediklerini dile getirdi.

6775 GÜNLÜK HASRET BİTMEDİ

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde son galibiyetini 2 Nisan 2008'de Chelsea'ye karşı almıştı. 6775 gündür Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda galibiyet alamayan Kanarya önceki gün Slavia Prag karşısında buna çok yaklaştı. Çek rakibi karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Sahadan 2-2 eşitlikle ayrılıp şok yaşadı.

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