Karate vuruşu!

SEZNAM ZPRAVY: Slavia, Şampiyonlar Ligi'nde tatlı bir beraberlik elde etti. Bitmek bilmeyen galibiyet alamadıkları seri uzadı ama yine de önemli puandı.

ISPORT 90: Sansasyonel bir puan oldu. Cehennem gibi atmosferde Slavia önemli iş başardı.

IDNES: Fenerbahçe heyecan dolu başlangıç yaptı. Slavia gerilim yaşatıp, ilk puanını kutladı.

SPORT CZ: Slavia Prag'dan muhteşem geri dönüş. Büyük bir çaba ile puanı aldılar.

CT Sport: Slavia kötü başlangıcın ardından toparlandı.

DENIK: Slavia, Türk cehenneminde 1 puanı kaptı.

TN Nova: Slavia, Kacor'un karate tekmesi vuruşuyla 1 puanı aldı.