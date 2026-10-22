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Anasayfa Fenerbahçe Karate vuruşu!

Karate vuruşu!

ÇEK basını, Slavia Prag’ın 2-0’dan dönerek Fenerbahçe karşısında aldıkları 2-2’lik beraberliğe sevindi. İşte o manşetler:

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 06:50
Karate vuruşu!

SEZNAM ZPRAVY: Slavia, Şampiyonlar Ligi'nde tatlı bir beraberlik elde etti. Bitmek bilmeyen galibiyet alamadıkları seri uzadı ama yine de önemli puandı.

ISPORT 90: Sansasyonel bir puan oldu. Cehennem gibi atmosferde Slavia önemli iş başardı.

IDNES: Fenerbahçe heyecan dolu başlangıç yaptı. Slavia gerilim yaşatıp, ilk puanını kutladı.

SPORT CZ: Slavia Prag'dan muhteşem geri dönüş. Büyük bir çaba ile puanı aldılar.

CT Sport: Slavia kötü başlangıcın ardından toparlandı.

DENIK: Slavia, Türk cehenneminde 1 puanı kaptı.

TN Nova: Slavia, Kacor'un karate tekmesi vuruşuyla 1 puanı aldı.

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