Fenerbahçe'nin kader derbisi! İsmail Kartal ve 4 futbolcu...
Fenerbahçe'de Slavia Prag beraberliğinin ardından başlayan tartışmalar sürüyor. Sarı-lacivertli ekipte eleştiri oklarının hedefindeki isim teknik direktör İsmail Kartal olurken, yönetimin de kritik Galatasaray derbisine odaklandığı öğrenildi. Derbiden alınacak olumsuz bir sonuç halinde tecrübeli teknik adamın geleceğiyle ilgili radikal bir kararın gündeme gelebileceği konuşuluyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 06:50
İkinci yarıda gol pozisyonu üretmekte zorlanan Fenerbahçe, rakibine de fazla gol pozisyonu vermedi.
Müsabakanın 90. dakikasında gelişen ani atakta Kacor'un golüne engel olamayan sarı-lacivertliler, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Bu sonuçla Fenerbahçe, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. beraberliğini yaşadı.
Sarı-lacivertliler, 3 maç sonunda puanını 2'ye yükseltti.
F.BAHÇE'DE FLAŞ İSMAİL KARTAL GELİŞMESİ!
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag'ın skoru 2-2'ye getirmesinin ardından istifaya davet edilmişti.
Maçı tribünden takip eden Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da karşılaşmanın 2-0'dan 2-2'ye gelmesine çok sinirlendi.
Yönetimin pazartesi günü Galatasaray ile oynanacak derbiyi bekleyeceği ve alınacak kötü bir sonucun ardından Kartal ile ilgili bir aksiyon alacağı da gelen bilgiler arasında.
Deneyimli teknik adamın deplasmanda oynayacağı derbiden mağlubiyetle ayrılması halinde son maçının bu karşılaşma olma ihtimalinin yüksek olduğu da gelen haberler arasında.
İsmail Kartal yönetiminde ligde 8 hafta sonunda 16 puanla 3. sırada yer alan sarı-lacivertliler, pazartesi günü karşılaşacağı Galatasaray'a yenilmesi halinde ezeli rakibi ile arasındaki puan farkı 6'ya yükselecek.
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Takvim'de yer alan habere göre, İsmail Kartal Fenerbahçe'nin başında bu sezon 17 maça çıktı.
Kartal, 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
İŞTE HEDEFTEKİ 4 İSİM
Bunun yanı sıra Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında evinde Slavia Prag ile 2-2 berabere kalmasının ardından sarı-lacivertli taraftarların hedefinde 4 isim vardı.
İlk golde rakibe adeta asist yapan Guendouzi büyük tepki çekerken, ikinci golde de rakibe engel olamayan Semedo'ya sert eleştiriler yapıldı. Kerem ve İsmail de etkisiz performansları nedeniyle taraftarın gazabına uğradı.
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