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Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'nin kader derbisi! İsmail Kartal ve 4 futbolcu...

Fenerbahçe'nin kader derbisi! İsmail Kartal ve 4 futbolcu...

Fenerbahçe'de Slavia Prag beraberliğinin ardından başlayan tartışmalar sürüyor. Sarı-lacivertli ekipte eleştiri oklarının hedefindeki isim teknik direktör İsmail Kartal olurken, yönetimin de kritik Galatasaray derbisine odaklandığı öğrenildi. Derbiden alınacak olumsuz bir sonuç halinde tecrübeli teknik adamın geleceğiyle ilgili radikal bir kararın gündeme gelebileceği konuşuluyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 06:50
Fenerbahçe'nin kader derbisi! İsmail Kartal ve 4 futbolcu...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Çekya'nın Slavia Prag takımını konuk eden Fenerbahçe, 90. dakikada yediği golle galibiyeti kaçırdı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

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Fenerbahçe'nin kader derbisi! İsmail Kartal ve 4 futbolcu...

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 4. dakikada Oğuz Aydın'ın şık golüyle öne geçti. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, 11. dakikada Mason Greenwood'un golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Fenerbahçe'nin kader derbisi! İsmail Kartal ve 4 futbolcu...

Oyunun kontrolünü elinde bulunduran Fenerbahçe, 15. dakikada Matteo Guendouzi'nin büyük hatasında Provod'un golüne engel olamadı. Kalan bölümde iki takım da net pozisyon bulmakta zorlandı ve ilk yarı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe'nin kader derbisi! İsmail Kartal ve 4 futbolcu...

İkinci yarıda gol pozisyonu üretmekte zorlanan Fenerbahçe, rakibine de fazla gol pozisyonu vermedi.

Fenerbahçe'nin kader derbisi! İsmail Kartal ve 4 futbolcu...

Müsabakanın 90. dakikasında gelişen ani atakta Kacor'un golüne engel olamayan sarı-lacivertliler, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin kader derbisi! İsmail Kartal ve 4 futbolcu...

Bu sonuçla Fenerbahçe, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. beraberliğini yaşadı.

Fenerbahçe'nin kader derbisi! İsmail Kartal ve 4 futbolcu...

Sarı-lacivertliler, 3 maç sonunda puanını 2'ye yükseltti.

Fenerbahçe'nin kader derbisi! İsmail Kartal ve 4 futbolcu...

F.BAHÇE'DE FLAŞ İSMAİL KARTAL GELİŞMESİ!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag'ın skoru 2-2'ye getirmesinin ardından istifaya davet edilmişti.

Fenerbahçe'nin kader derbisi! İsmail Kartal ve 4 futbolcu...

Maçı tribünden takip eden Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da karşılaşmanın 2-0'dan 2-2'ye gelmesine çok sinirlendi.

Fenerbahçe'nin kader derbisi! İsmail Kartal ve 4 futbolcu...

Yönetimin pazartesi günü Galatasaray ile oynanacak derbiyi bekleyeceği ve alınacak kötü bir sonucun ardından Kartal ile ilgili bir aksiyon alacağı da gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'nin kader derbisi! İsmail Kartal ve 4 futbolcu...

Deneyimli teknik adamın deplasmanda oynayacağı derbiden mağlubiyetle ayrılması halinde son maçının bu karşılaşma olma ihtimalinin yüksek olduğu da gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'nin kader derbisi! İsmail Kartal ve 4 futbolcu...

İsmail Kartal yönetiminde ligde 8 hafta sonunda 16 puanla 3. sırada yer alan sarı-lacivertliler, pazartesi günü karşılaşacağı Galatasaray'a yenilmesi halinde ezeli rakibi ile arasındaki puan farkı 6'ya yükselecek.

Fenerbahçe'nin kader derbisi! İsmail Kartal ve 4 futbolcu...

17

Takvim'de yer alan habere göre, İsmail Kartal Fenerbahçe'nin başında bu sezon 17 maça çıktı.

Fenerbahçe'nin kader derbisi! İsmail Kartal ve 4 futbolcu...

Kartal, 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe'nin kader derbisi! İsmail Kartal ve 4 futbolcu...

İŞTE HEDEFTEKİ 4 İSİM

Bunun yanı sıra Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında evinde Slavia Prag ile 2-2 berabere kalmasının ardından sarı-lacivertli taraftarların hedefinde 4 isim vardı.

Fenerbahçe'nin kader derbisi! İsmail Kartal ve 4 futbolcu...

İlk golde rakibe adeta asist yapan Guendouzi büyük tepki çekerken, ikinci golde de rakibe engel olamayan Semedo'ya sert eleştiriler yapıldı. Kerem ve İsmail de etkisiz performansları nedeniyle taraftarın gazabına uğradı.

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