Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş hamle! Kerem Aktürkoğlu...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında evinde 2-0 öne geçtiği maçta son dakikada yediği golle Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, oyundan alındıktan sonra ıslıklanmıştı. Teknik direktör İsmail Kartal'dan mücadele sonrası milli futbolcuyla ilgili flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 10:35
Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 2'ye yükseltirken, Çekya ekibi ilk kez puanla tanıştı.
Fenerbahçe'de mücadele adına en çok konuşulan isimlerden biriyse Kerem Aktürkoğlu oldu.
Milli futbolcu, ilk 11'de başladığı mücadelenin 82. dakikasında oyundan alınırken taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kaldı.
Sarı-lacivertlilerde Slavia Prag maçında oyundan alındıktan sonra ıslıklanan Kerem Aktürkoğlu'nun morali bozuk.
İSMAİL KARTAL ÖZEL GÖRÜŞTÜ
Teknik direktör İsmail Kartal, stadı ilk terk eden kanat oyuncusu ile bir görüşme yaptı. Ona olan güvenini anlattı.
28 YAŞINA BASTI
Kerem Aktürkoğlu'nun çarşamba günü doğum günüydü. Fenerbahçe'den başarılı kanat oyuncusu için kutlama mesajı geldi.
Sarı-lacivertli taraftarlar da Slavia Prag karşılaşmasından dolayı kızgın olsalar da Kerem Aktürkoğlu'nun 28. yaş gününü tebrik etti.
Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maça çıktı.
Milli futbolcu, 1 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Kerem'in sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 18 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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