CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş hamle! Kerem Aktürkoğlu...

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş hamle! Kerem Aktürkoğlu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında evinde 2-0 öne geçtiği maçta son dakikada yediği golle Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, oyundan alındıktan sonra ıslıklanmıştı. Teknik direktör İsmail Kartal'dan mücadele sonrası milli futbolcuyla ilgili flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 10:35
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş hamle! Kerem Aktürkoğlu...

Ülkemizi Galatasaray ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 3. hafta maçında Chobani Stadyumu'nda Slavia Prag ile karşı karşıya geldi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş hamle! Kerem Aktürkoğlu...

Sarı-lacivertliler, 2-0 öne geçtiği maçta son dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş hamle! Kerem Aktürkoğlu...

Fenerbahçe'nin golleri 4. dakikada Oğuz Aydın ve 11. dakikada Mason Greenwood'dan gelirken, Slavia Prag'ın gollerini 15. dakikada Lukas Provod ve 90. dakikada Pavel Kacor kaydetti.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş hamle! Kerem Aktürkoğlu...

Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 2'ye yükseltirken, Çekya ekibi ilk kez puanla tanıştı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş hamle! Kerem Aktürkoğlu...

Fenerbahçe'de mücadele adına en çok konuşulan isimlerden biriyse Kerem Aktürkoğlu oldu.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş hamle! Kerem Aktürkoğlu...

Milli futbolcu, ilk 11'de başladığı mücadelenin 82. dakikasında oyundan alınırken taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kaldı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş hamle! Kerem Aktürkoğlu...

Sarı-lacivertlilerde Slavia Prag maçında oyundan alındıktan sonra ıslıklanan Kerem Aktürkoğlu'nun morali bozuk.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş hamle! Kerem Aktürkoğlu...

İSMAİL KARTAL ÖZEL GÖRÜŞTÜ

Teknik direktör İsmail Kartal, stadı ilk terk eden kanat oyuncusu ile bir görüşme yaptı. Ona olan güvenini anlattı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş hamle! Kerem Aktürkoğlu...

28 YAŞINA BASTI

Kerem Aktürkoğlu'nun çarşamba günü doğum günüydü. Fenerbahçe'den başarılı kanat oyuncusu için kutlama mesajı geldi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş hamle! Kerem Aktürkoğlu...

Sarı-lacivertli taraftarlar da Slavia Prag karşılaşmasından dolayı kızgın olsalar da Kerem Aktürkoğlu'nun 28. yaş gününü tebrik etti.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş hamle! Kerem Aktürkoğlu...

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maça çıktı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş hamle! Kerem Aktürkoğlu...

Milli futbolcu, 1 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş hamle! Kerem Aktürkoğlu...

Kerem'in sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş hamle! Kerem Aktürkoğlu...

28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 18 milyon Euro olarak gösteriliyor.

"Küllerinden doğmak buna denir!"
İspanya Arda Güler'i konuşuyor! İşte atılan manşetler
DİĞER
Trabzonspor’da Noah Saviolo’dan transfer itirafı! ‘Başkasını izlemeye geldi’
Berat Albayrak'a fon iftirasında asıl hedef Başkan Erdoğan! İkinci 17-25 Aralık kumpası
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Bu takımda nasıl oynuyor anlamıyorum"
Fenerbahçe derbiyi kaybederse yeni teknik adam o olacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İsmail Kartal'dan flaş hamle! Kerem Aktürkoğlu... İsmail Kartal'dan flaş hamle! Kerem Aktürkoğlu... 10:34
Bournemouth-Milan karşılaşması detayları Bournemouth-Milan karşılaşması detayları 10:05
Trabzonspor-Hearts maçı bilgileri Trabzonspor-Hearts maçı bilgileri 09:48
Sturm Graz-Marsilya maçı bilgileri Sturm Graz-Marsilya maçı bilgileri 09:27
"Bu takımda nasıl oynuyor anlamıyorum" "Bu takımda nasıl oynuyor anlamıyorum" 09:15
Ararat - AZ Alkmaar maçı detayları Ararat - AZ Alkmaar maçı detayları 09:06
Daha Eski
"G.Saray'ın ilk 24 şansı..." "G.Saray'ın ilk 24 şansı..." 08:58
"Küllerinden doğmak buna denir!" "Küllerinden doğmak buna denir!" 08:40
Anadolu Efes-Beşiktaş maçı bilgileri Anadolu Efes-Beşiktaş maçı bilgileri 07:47
Doğan’dan taraftara teşekkür Doğan’dan taraftara teşekkür 03:13
G.Saray bombayı patlatıyor! Sane'nin yerine... G.Saray bombayı patlatıyor! Sane'nin yerine... 01:07
''Sen bu takım için ne yaptın?'' ''Sen bu takım için ne yaptın?'' 01:07