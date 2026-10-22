Asensio ve Ake şoku

Sarı-lacivertli kulüp sakatlığı bulunan yıldız oyuncularıyla ilgili açıklama yayınladı. İşte Marco Asensio ve Nathan Ake açıklaması: "Marco Asensio, sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya'da, kulüp doktorumuzun gözetiminde başarılı bir artroskopik operasyon geçirmiştir. Tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesi öngörülmektedir. Slavia Prag karşılaşmasında sakatlık yaşayan futbolcumuz Nathan Ake'nin, MR görüntülemesi ve kulüp doktoru tarafından yapılan muayene sonucunda sağ bacak arka adalesinde orta düzeyli zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 hafta sürmesi öngörülmektedir."