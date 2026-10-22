10 numaraya alışacak

Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal, kariyerinin büyük bölümünü kanatta geçiren Mason Greenwood'u Slavia Prag'a karşı 10 numarada kullanmıştı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 06:50
İngiliz yıldız harika bir de gol atmıştı. Teknik direktör İsmail Kartal, 25 yaşındaki oyuncusunun bu bölgedeki performansını yeterli buldu. Daha da gelişeceğini belirtti. Kartal "Greenwood verilen görevi yerine getirdi. Daha da iyi olacak. 10 numarada bizim için iyi bir alternatif oldu" ifadelerini kullandı.