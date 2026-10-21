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Üç değişiklik

İsmail Kartal, Alanya’ya karşı 11’de görev verdiği İrfan Can, Levent ve Lukaku’yu kızağa çekti. Brown, Vedat ve Kerem’i sahaya sürdü

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 06:50
Üç değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son oynanan Corendon Alanyaspor maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaparak takımını Slavia Prag karşısında sahaya sürdü. Levent Mercan, İrfan Can Kahveci ve Romelu Lukaku'yu yedek soyunduran Kartal, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu ile Vedat Muriç'e ilk 11'de şans verdi. Kaleyi Ederson'a emanet eden tecrübeli çalıştırıcı savunmayı Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta sahada Matteo Guendouzi ile N'Golo Kante'yi görevlendiren tecrübeli teknik adam, sağ tarafta Oğuz Aydın'a, 10 numara pozisyonunda Mason Greenwood'a, sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu'na forma verdi. İsmail Kartal'ın forvetteki tercihi ise Vedat Muriç oldu. Kartal bir anlamda G.Saray derbisinin provasını yaptı.

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